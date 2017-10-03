Çöp konteynerındaki ölü bebeği annesi bırakmış

Hilmi DUYAR / BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Karesi İlçesi\'de geçen Cuma günü çöp konteynerinde ölü bulunan bebeğin, annesi tarafından bırakıldığı ortaya çıktı. 7 aylık hamile Ç.B.\'nin çalıştığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'nin tuvaletinde doğum yaptığı ve ölü doğan bebeği çöp konteynerine attığı saptandı. Ç.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçen Cuma günü İkinci Sakarya Mahallesi Gülistan Sokak meydana geldi. Hurdalık malzeme toplayan Ali Akbalık, sokaktaki bir çöp konteynerinde göbek bağı kesilmemiş ölü bir erkek bebek görünce durumu durumu polise bildirdi. Polisin yaptığı araştırmada bebeğin annesinin Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi tuvaletinde doğum yaptığı belirlenen 36 yaşındaki Ç.B.’ye ait olduğunu belirledi. Ç.B.\'nin 7 aylık hamile olduğu ve olaydan bir gün önce saat 19.30 sıralarında çalıştığı Atatürk Şehir Hastanesi’nin tuvaletinde öle bebek dünlaya getirdiği ortaya çıktı. Ç.B.\'nin daha sonra ölü doğan bebeği evlerinin yakınındaki çöp konteynerine attığı saptandı. Polis tarafından gözaltına alınan Ç.B., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.