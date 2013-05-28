T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Çöp konteynerında cenin bulundu

Bulunan ceninin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

28 Mayıs 2013 14:47

Bağcılar’da bir çöp konteynerında 5-6 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis, çöpe kutu içerisinde atılan ceninle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde saat 17.30 sıralarında bir kutu içerisinde cenin bulundu. 5-6 aylık olduğu tahmin edilen cenini fark eden temizlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu.

İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, incelemelerin ardından cenin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

ETİKETLER

bağcılarçöp konteynercenin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24