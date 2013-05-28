Çöp konteynerında cenin bulundu

Bağcılar’da bir çöp konteynerında 5-6 aylık olduğu tahmin edilen cenin bulundu. Polis, çöpe kutu içerisinde atılan ceninle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Bağcılar Hürriyet Mahallesi'ndeki çöp konteynerinde saat 17.30 sıralarında bir kutu içerisinde cenin bulundu. 5-6 aylık olduğu tahmin edilen cenini fark eden temizlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri cenin ve çöp konteynerinde incelemelerde bulundu.

İhsan Yalçın'ın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, incelemelerin ardından cenin, kesin ölüm nedeni tespit edilmek ve kime ait olduğu belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.