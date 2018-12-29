T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çöp kamyonun çarpmasıyla ölen kadın toprağa verildi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özdemir (82), toprağa verildi

29 Aralık 2018 20:44

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde çöp kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özdemir (82), toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen çöp kamyonunun şoförü V.T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Uzunmehmet Mahallesi Osmanlar Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre V.T. (46) yönetimindeki 35 DC 7722 plakalı çöp kamyonu Yaşar Özdemir\'e çarptı. Ardından görgü tanıklarının ifadesine göre V.T. çöp kamyonuyla olay yerinden ayrıldı. Sürücü, bir süre sonra ise polis tarafından başka bir sokakta durdurularak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Özdemir ise kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Yaşar Özdemir,  Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Kestaneci Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Özdemir\'e çarptığı iddiasını reddeden sürücü V.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan KABATEPEEREĞLİ Zonguldak DHA ZONGULDAK EreğliYaşarAdliyeyeKazaUzunmehmet Mahallesi Osmanlar SokakDCArdındanAğırEreğli Devlet HastanesiEreğli Belediye Başkanı Hüseyin UysalMahallesi MezarlığıFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24