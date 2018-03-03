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Çöp kamyonu karşı yönde 2 otomobile çarptı, alkollü sürücü kaçtı

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE'de çöp kamyonu demir bariyerleri aşıp karşı yönde park halindeki 2 otomobile çarptı

03 Mart 2018 18:23

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)- RİZE\'de çöp kamyonu demir bariyerleri aşıp karşı yönde park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden biri mobilya mağazasına girdi. Kazada hafif yaralanan sürücü Yusuf Ş., 1.20 promil alkollü çıkarken, polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada olay yerinden kaçtı.   
Kaza, saat 01.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi Yeni Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Rize Belediyesi adına çöp toplayan özel bir şirkette çalışan Yusuf Ş.\'nin (32) kullandığı 34 YN 781 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu demir bariyerleri aşıp geçtiği karşı yönde park halindeki 06 AN 4000 ve 53 AN 408 plakalı 2 otomobile çarptı. Otomobillerden biri mobilya mağazası vitrininden içeri sürüklendi. Sürücü Yusuf Ş. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çöp kamyonu ve 2 otomobil ile mobilya mağazasında maddi hasar meydana geldi. 
Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Yusuf Ş.\'yi alkol testine tabi tuttu. 1.20 promil alkollü çıkan  ve ehliyetine el konulan sürücü Yusuf Ş., polisin kaza tutanağı tuttuğu sırada olay yerinden kaçtı. Polisin çevrede aradığı sürücü bulunamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaza anı 2 ayrı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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