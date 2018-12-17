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Çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Eren ERMİŞ - Savaş ATAK / İSTANBUL, (DHA) - ÇATALCA'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

17 Aralık 2018 17:21


Eren ERMİŞ - Savaş ATAK / İSTANBUL, (DHA) - ÇATALCA\'da çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 12.30 sıralarında Subaşı mahallesinde meydana geldi. Akalan istikametinde ilerleyen otomobil ile karşı yönden yönden gelen çöp kamyonu kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Erhan B.\'nin ağır yaralı olarak Çatalca Devlet Hastanesi\'ne hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken araçtaki Murat S. olay yerinde hayatını kaybetti.  Murat S.\'nin cansız bedeni savcılık işlemlerinin ardından devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 

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