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Yaşam

Çöp kamyonu içindeki poşetten bebek çıktı!

Poşet içine konulmuş bebek tedavi altına alındı

20 Şubat 2020 11:17

İstanbul Şişli'de temizlik görevlilerinin çöp aracına attıkları çöplerin içinden bebek çıktı.

Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde Şişli Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlileri bir sokaktan çöp aldıktan sonra yolda ağlama sesi duydu.

Aracı durduran görevliler, çöplerin içinde poşete konulmuş ve yeni doğduğu tahmin edilen bir kız çocuğu buldu.

Bebek, temizlik görevlileri tarafından Kuştepe semt polikliniğine götürülürken, sağlık kontrolü yapılan kız çocuğu, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)

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