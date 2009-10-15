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Yaşam

Çöp kamyonu gecekondunun üzerine uçtu: 2 ölü

İstanbul Alibeyköy'de çöp kamyonu gecekondunun üzerine uçtu. Kaza sonrası 2 kişi hayatını kaybetti.

15 Ekim 2009 03:00

İstanbul Alibeyköy'de çöp kamyonu gecekondunun üzerine uçtu. Gecekondudan bir çift ile dört çocuğu çıkarıldı. Ancak yaralı kurtarılan karı-koca hastanede hayatını kaybetti.


Akşemsettin Mahallesi'nde, sabah, park halindeyken geri geri kaydığı öne sürülen çöp kamyonu yol kenarındaki gecekondunun üzerine uçtu.

Altı kişilik ailenin yaşadığı eve giren kamyon büyük panik yarattı.

Evdeki dört çocuk Muhammet, Sezen, Mustafa ve Seval çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Ancak çocukların anne ve baba içeride mahsur kaldı. Anne ve baba 1 saatlik çalışma sonunda enkazdan çıkarıldı.

Her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Zübeyde Anılır ile kocası hastanede hayatını kaybetti.


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