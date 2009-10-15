Çöp kamyonu gecekondunun üzerine uçtu: 2 ölü

Akşemsettin Mahallesi'nde, sabah, park halindeyken geri geri kaydığı öne sürülen çöp kamyonu yol kenarındaki gecekondunun üzerine uçtu.Altı kişilik ailenin yaşadığı eve giren kamyon büyük panik yarattı.Evdeki dört çocuk Muhammet, Sezen, Mustafa ve Seval çevredekiler tarafından kurtarıldı.Ancak çocukların anne ve baba içeride mahsur kaldı. Anne ve baba 1 saatlik çalışma sonunda enkazdan çıkarıldı.Her iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Zübeyde Anılır ile kocası hastanede hayatını kaybetti.