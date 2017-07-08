Çöp evden 22 kilo madeni para ile 3 bin lira çıktı

Bursa’da 56 yaşındaki Mehmet Cahit Öztalın’ın evinden, şikâyet üzerine polis ve zabıta eşliğinde yapılan temizlikte, 1 kamyon çöp atıldı. Ayrıca evden 22 kilo madeni para ile fareler tarafından parçalanmış 3 bin liralık kağıt para çıktı.

Hesabında 450 bin lira var

Öztalın geçen Ramazan ayında bir caminin önünde otururken Zabıta ekipleri tarafından dilencilik yaptığı gerekçesiyle yapılan üst aramasında üzerinde 30 bin lira nakit para ile banka hesabında 450 bin lira oldğu ortaya çıkmıştı.

Dilenci değil, ruh sağlığı bozuk

Merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde İl Müftülüğünün karşısındaki Şehreküstü Camii önünde oturup dua ederken dilencik yaptığı gerekçesiyle Zabıta ekipleri tarafından geçen haziran ayında zabıta merkezine götürülen Mehmet Cahit Öztalın’ın üzerinde 30 bin lira nakit para ve banka hesabında ise 450 bin lira çıkmıştı. Daha sonra yapılan araştırmada ise Mehmet Cahit Öztalın’ın dilenci olmadığı, annesinin ölümünden sonra ruh sağlığının bozulduğu belirlenince, el konulan paralar iade edilmişti.

Mahalleli şikayet etti

Merkez Osmangazi İlçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine zabıta ve polis ekipleri harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle çilingir yardımıyla girilen evin 'çöp ev' olduğu belirlendi. Temizlik görevlileri tarafından poşetlere konulan bir kamyon çöp, geri dönüşüm sahasına götürüldü. Evin ise Ramazan'da üzerinde 30 bin lira nakit para çıkan Mehmet Cahit Öztalın’a ait olduğu belirlendi. Ayrıca bir çuval içinde madeni para ile fareler tarafından kemirilmiş ve bozulmaya yüz tutmuş 3 bin liralık kağıt para bulundu. Zabıta ekipleri saymakta zorlandığı madeni paraları bir manava götürüp tartırıldı. Miktarı belirlenemediği için 22 kilo gelen bozuk paralar tutanak ile kayıt altına alındı.

"Acıyan para veriyor, dilenci değil"

Mehmet Cahit Öztalın’ın evinin temizlendiği sırada toplanan mahalle sakinleri, "Mehmet Cahit Öztalın annesi öldükten sonra kardeşleri de kendisine bakmayınca, akli dengesini yitirdi. Emekli maaşı ve mülkü var. Yaşam tarzı çok kötü. İnsanlar 'dilenci' sanarak ona para veriyorlar. O da paraları evinde biriktiyor" dedi.