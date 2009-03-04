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Yaşam

Çöp evdeki çocuklar devlet korumasında

Diyarbakır'da çöp evde yaşadıkları ortaya çıkan 3'ü çocuk devlet korumasına alındı

04 Mart 2009 02:00

Diyarbakır'da savcılığa yapılan ihbar sonucu çöp evde yaşadıkları ortaya çıkan 3'ü çocuk 5 kişilik Kaya ailesi, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce tedavi ettirilecek.

Sosyal Hizmetler Diyarbakır İl Müdürü Oktay Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çöp evde yaşayan 3 kardeşin koruma altına alınıp, Diyarbakır Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Daha sonra çocukların yıkanıp yeni giysiler verildiğini ifade eden Taş, yaş durumuna göre Aziz ile Azize'nin aynı yuvaya, Mehmet'in de 0-6 yaş grubundaki başka bir yuvaya yerleştirildiğini bildirdi.

Taş, çocukların okula da kayıtlarının yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Çocuklar koruma altına alındı. Sağlık kontrollerinin ardından banyoları yaptırıldı, yeni giysiler verildi. Daha sonra yaşlarına uygun yuvaya yerleştirildi. 2 kardeşin okula kayıtları yapıldı. Bu gün itibariyle okullarına gitmeye başladılar. Çocuklara uzmanlarımızca psikolojik destek veriliyor. Kayıp olan babaya da ulaştık. Anne ve baba da tedavi edilecek. Alkol bağımlısı baba ile psikolojik rahatsızlığı olan annenin tedavisi için çalışma başlattık. Tedaviye ikna ettiğimiz baba, burada veya başka bir ilde hastaneye yatırılarak tedavi edilecek. Hem annenin hem de babanın sağlık müdürlüğünün işbirliğiyle en kısa sürede tedavilerine başlanacak. Tedavilerinin ardından aile birlikteliği için destek olacağız."

Sur ilçesinde yaşayan bir vatandaş, bir harabede çöpler içinde yaşayan 3 çocuğun dramını savcılığa bildirmişti.

İhbarın doğruluğunun araştırılması amacıyla savcılığın talimatı üzerine olay yerine gönderilen Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan ve psikolojik sorunları bulunan anne Remziye Kaya'nın kapıyı kilitleyip evden ayrılması nedeniyle harabeye dönüşmüş eve girememiş, bitişikteki evin damına çıkarak, çöp evdeki 3 kardeşin içler acısı halini görüntülemiş ve görüntüleri savcılığa ulaştırmıştı.

Savcılık, evde çok kötü şartlarda yaşayan Azize (10), Aziz (7) ve Mehmet'in (5) aileden alınarak, yurda yerleştirilmesini kararlaştırmıştı.

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