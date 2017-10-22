Çöp evde çıkan yangın korkuttu

MERSİN, (DHA)- MERSİN\'deki bir çöp evde meydana gelen yangın korkuya neden oldu. Yangın, merkez Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle\'de 70 yaşlarındaki Aysel Ada\'nın yaşadığı evde meydana geldi.

Bahçesinde ve içinde sürekli çöp biriktirilen evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Avludaki çöplerden yükselen aşırı duman mahallede panik yaşanmasına neden olurken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 4 ay önce 3 kamyon çöp çıkarttıkları evde çıkan yangını kısa sürede söndüren ekipler, ardından da soğutma çalışması yaptı. Evin her yerinin çöple dolu olduğu gözlenirken, ekipler benzer bir durumun yaşanmaması için önlem aldı. Ev sahibi Aysel Ada\'nın sürekli çöp biriktirdiği, buna bağlı olarak daha önce de yangın çıktığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI