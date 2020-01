'Çöp' En İyi Belgesel

Fransa , İtalya, İspanya, Mısır ve Tunus gibi ülkelerden yönetmen ve televizyoncuların yer aldığı 17. Uluslararası Akdeniz Belgesel Film Festivali’nde ‘En İyi Belgesel’ ödülünü Türkiye’den yönetmenliğini Burak Türten’in yaptığı ‘Çöp’ belgeseli kazandı. Çöplerden geçimini sağlayan insanların anlatıldığı belgeselde çocukların hastane atıklarıyla oynadığı çarpıcı görüntüler yer alıyor.

17. Uluslararası Akdeniz Belgesel Film Festivali (The International Festival of Mediterranean Documentary and Reportage) bu yıl ‘2013 Avrupa Kültür Başkenti’ olan Fransa’nın Marsilya şehrinde gerçekleştirildi. Altı gün süren festival boyunca şehrin en önemli sanat merkezlerinden olan Villa Mediterranee ve MUCEM’de gerçekleştirilen etkinlikler büyük ilgi gördü. Festivale Türkiye’den ‘Çöp’ adlı belgeseliyle katılan yönetmen Türten, ‘En İyi Belgesel’ dalında ödüle layık görüldü.

Mayıs 2011’de çekilen belgeselde, insanların yemek ihtiyaçlarını çöpten karşılaması anlatılıyor. Fabrika arabaları belli aralıklarla gelip tarihi geçmiş ürünleri çöplüğe boşaltıyor. Aileler sağlık sorunlarıyla karşılaşacağını bile bile bu yiyecekleri bir an önce almak için sıraya giriyor. Çocukların çöp alanına gelen hastane atıkları içinde insan vücuduna ait parçalar görüp şoka girdikleri anlar da belgeselin çarpıcı sahnelerinden biri.

Radikal'den Volkan Kalkan'ın haberine göre, filmi ödüle layık görülen, Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü yüksek lisans öğrencisi Türten şöyle konuştu:

“Orası insanların doğup büyüdüğü, çöp haricinde bir şeyle karşılaşmadıkları bir ortam. Belki de modern kölelik sistemi diyebiliriz. Plazalarda modern çöpte ise insanlık dışı ve daha acımasız bir şekilde sürüyor. Böylesine dramatik bir yapıyı filme aktarabildiğimiz ve seyirciyle buluşturabildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Olanı olduğu gibi vermemiz neticesinde birçok ödüle layık görüldük. Ülkemden uzakta önemli bir ödülü almak gurur vericiydi.”