Çöp depolama alanında silahla vurulan 8 köpek ölüsü buldular

Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un İskilip ilçesine gelerek hayvan hakları ile ilgili inceleme yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunu (HAYKONFED) heyeti, ilçedeki çöp depolama alanında silahla vurularak öldürülen 8 köpeği görünce büyük üzüntü yaşadı. HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, \"Lütfen bu katliamlara artık son verilsin, gerekenler bir an önce yapılsın\" dedi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu üyesi Nihal Erkoç, hayvan haklarıyla ilgili inceleme ve çalışma yapmak, daha sonra bunları bir rapor haline getirip sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili kurumlara sunmak üzere Çorum’a geldi. Çorum Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Şeyda Çimen\'in de katıldığı programda heyet, Sungurlu, Alaca, Bayat ve Osmancık ilçelerine giderek, özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Heyet, silahla vurularak öldürülen köpeklerin çöp depolama alanına bırakıldığı yönünde aldıkları duyum üzerine de İskilip ilçesine geçti. Heyet, ilçedeki incelemelerinde belediye çöp depolama alanında birçok farklı noktada silahla vurularak öldürülen 8 köpeği fark etti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan heyet büyük bir üzüntü yaşadı.

\'KORKUNÇ MANZARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI\'

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, gördükleri manzaranın kan dondurduğunu belirtti. Özkan, \"Biz, hayvan hakları konusundaki sorunları tespit edip, çözümü için rapor hazırlamak ve bu raporu valilerimize, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanımıza sunmak için çalışma başlattık. Ancak İskilip ilçesindeki korkunç manzara bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Tel örgüyle çevrili, tek bir kapısı olan çöplükte, silahla vurularak öldürülmüş ayrı ayrı yerlerde 8 köpek ölüsüyle karşılaştık. Çöplerin altında daha çok öldürülmüş köpek olduğundan eminiz\" dedi.

\'BELEDİYELER CEZA KAPSAMINA ALINSIN\'

Belediyelerin ceza kapsamına alınması gerektiğini kaydeden Özkan, \"Bizim \'Belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır\' diye haykırmamız bu yüzdendir. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız; özellikle hayvan hakları konusunda \'Üniversite temsilcilerinden, sivil toplam kuruluşlarından oluşan bir toplantı yapalım\' dememizin tek nedeni budur. Yurdun her yerinde belediyeler yüz binlerce köpeği vurup, zehirleyip, dağa taşa atıyorlar. Daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Lütfen bu katliamlara artık son verilsin, gerekenler bir an önce yapılsın. Belediyeler ceza kapsamına alınsın. Alınmadığı sürece hayvan ölümlerinin önüne asla geçilemez\" diye konuştu.

\'BU CANİLER KANUN ÖNÜNDE HESAP VERMELİ\'

Çorum Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Şeyda Çimen ise yaşananların vahşet olduğuna dikkat çekerek, \"Bu katliamı yapan, Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan canilerin bir an önce kanun önüne çıkartılarak hesap sorulmasını bekliyoruz\" diyerek yaşananları kınadı.



