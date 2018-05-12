Çöp bidonlarından davulları, küreklerden zilleri ile konser verdiler

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Tepebaşı Belediyesi\'nin temizlik işçilerinden oluşan Eko Şov Ritim Grubu, Muğla\'nın Datça ilçesinde keyifli bir performans sergiledi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, tam not aldı.

Datça Kültür Sanat Dayanışma (DKSD) grubu tarafından düzenlenen \'Can Yücel Kültür Sanat Festivali\', Eskişehir\'in Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinden oluşan, Eko Şov Ritim Grubu\'nun konseriyle renklendi. Çöp kovaları, çöp kutuları ve kürek gibi günlük çalışmalarında kullandıkları araç gereçleri enstrüman olarak kullanan grubun konseri, Datçalıların beğenisini topladı. Cumhuriyet Meydanı\'ndaki ilginç konseri, yüzlerce kişi izledi. Orkestra şefi Halil İbrahim Eker yönetiminde, 22 kişiden oluşan grup, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Çöp kovalarını davul, kürekleri ise zil gibi kullanarak izleyicileri coşturan grup, Erkin Koray\'ın \'Çöpçüler\' şarkısını da seslendirdi. Org ve flüt desteği ile repertuvarlarını zenginleştiren ve programlarında bugünün sevilen eserlerine de yer veren grup, alkış topladı. Konserin sonunda temizlik işçilerinin müzik eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdiği, 1 Mayıs Marşı\'na izleyenler de katılınca, renkli görüntüler ortaya çıktı.



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