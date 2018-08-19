Çöp atmaya giden Cansel'den 9 gündür haber yok

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’nın Gemlik ilçesinde 9 gün önce çöp dökmek için evden çıkan, bir daha da kendisinden haber alınamayan Cansel Sezer\'in (18) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor.

Gemlik\'te yaşayan Emel ile Saffet Sezer çiftinin üç çocuğundan ortancası olan Cansel, 10 Ağustos günü sabah saatlerinde çöp dökmek için evden ayrıldı. Geri dönmeyen Cansel\'in ailesi, cep telefonuna da ulaşamayınca aramaya çıktı. Kendi çabalarıyla kızlarına ulaşamayan Emel ve Saffet Sezer çifti, polise haber verdi.

Kızları Cansel\'den, geçen 9 günlük süreçte hiçbir haber alamadıklarını söyleyen Saffet Sezer, \"Kızım, Meslek Lisesi Çocuk Gelişim Bölümü\'nü bitirdi. Merkez Osmangazi ilçesinde oturuyorduk. İki ay önce Gemlik\'ten ev alınca buraya taşındık. Cansel, çöp dökmek için evden ayrıldı, bir daha geri dönmedi. Cep telefonu sürekli kapalı. Kendisi bize haber vermeden hiçbir yere gitmezdi. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunmasını bekliyorum\" dedi.

Saffet Sezer, kızının kaçma ihtimalinin olmadığını da belirterek, \"Sevdiği biri olsaydı, bu durumu annesi ile mutlaka paylaşırdı\" ifadelerini kullandı.

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