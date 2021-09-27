COP26 İklim Zirvesi: Çevre politikaları eleştirilen Avustralya Başbakanı Morrison, zirveye katılmayabileceğini söyledi

12 gün sürmesi planlanan toplantılarda dünya liderleri karbon emisyonunu azaltmak, küresel ısınmanın önüne geçmek ve ısınmayı 1.5 derecenin altında tutmak için gereken önlemleri masaya yatıracak.

'Covid salgınına odaklanmalıyım'

Ancak Morrison, Avustralya'nın sınırlarını yeniden açmak gibi farklı öncelikleri değerlendireceğini söyledi:

"Buradaki gelişmelere ve Covid salgınına odaklanmalıyım. Avustralya tam da aynı zamanlarda yeniden açılmaya başlayacak. İdare edilmesi gereken birçok mesele olacak ve ben de bu birbiriyle çelişen talepleri yönetmek zorundayım."

Dünyanın en büyük kömür ve doğal gaz ihracatçısı Avustralya, zirvede 2030 karbon emisyonu kesintisi hedeflerini zirvede sunması beklenen 200'e yakın ülkeden biri.

Morrison, Avustralya'nın sıfır emisyona "mümkün olan en kısa zamanda" ulaşmasını dilediğini söyledi ancak bu hedefe ulaşabilmek için herhangi bir plan ortaya koymadı.

2050'de sıfır karbon emisyonu hedefine karşı

Morrison hükümeti, 2050 yılında sıfır karbon emisyonu hedefine karşı çıktı. Bu hedef ABD, İngiltere gibi birçok gelişmiş ülke tarafından kabul edildi ve planlar yapılmaya başladı.

Avustralya bu konudaki isteksiz adımları ve yavaş ilerlemesi sebebiyle eleştirilerin hedefinde. Özellikle de kömür santralleri merkezli enerji üretimine bağlılığı, ülkeyi, nüfus bazında dünyaya en fazla karbon salımı yapan ülke konumuna getiriyor.

Canberra yönetimi, fosil yakıta dayalı sanayi konusunda da kendinden emin şekilde korumacı davranıyor. Kömür madenciliğini ve kirli yakıtları da, Asya'dan talep olduğu sürece ithal etmeye devam edeceğini söylüyor.

Temmuz ayında yayımlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda Avustralya, iklim krizine verilen yanıtta etkililik sırasında tüm ülkeler arasında 170. sırada yer aldı.

Avustralya'nın tam tersi iddialarına karşın BM, ülkenin İklim Paris Anlaşması'nda verdiği basit söze bile uyamayacağı bir seviyede olduğunu söylüyor.

Paris İklim Anlaşması'nda Avustralya, 2030'da, 2005'teki karbon emisyonu seviyesinin yüzde 26-28 aşağıda olacağı taahhüdünü vermişti.