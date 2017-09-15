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Kültür-Sanat

Contemporary İstanbul'da İranlı kadın sanatçının işine sansür

Niloufer Banisadr’ın eseri ‘provokatif' bulundu

15 Eylül 2017 03:49

T24

Türkiye’nin önde gelen çağdaş sanat fuarlarından biri olan Contemporary İstanbul (CI) yönetimi, İranlı kadın sanatçı Niloufer Banisadr’ın, başörtülü ve sırt/karın bölgeleri açık görselleri ile Atatürk fotoğraflarını yan yana kullandığı eserini ‘provokatif ögeler barındırdığı’ gerekçesiyle sergiden kaldırttı.

Bu yıl 12'incisi düzenlenen Contemporary İstanbul'da fuar yöneticileri geçen yıl da sanatçı Ali Elmacı’nın eserine "provokatif ögeler taşıdığı" gerekçesi öe sürülerek saldırı düzenlendiğini kendisine hatırlattığını belirten Banisadr, “Fuar yetkililerinin işimi stanttan kaldırma taleplerini olumlu karşıladım, ama onlara katılmıyorum. Bana göre işim hiç tahrik edici bir iş değil. Güzel, olumlu, Atatürk’ü ve değerlerini yücelten bir iş. Ama yetkililer öyle bulmadı” dedi.

Geçen yıl, 11. Contemporary İstanbul’un açılış etkinliğinde, ressam Ali Elmacı’nın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid’in yüzünü kadın bedeni formundaki bir heykele resmetmesine tepki gösteren bir grup, sanatçının İsabel Croxatto Galeria’nın alanında bulunan heykeline saldırıda bulunmuştu. Grubun “Abdülhamid’e bunu yapamazsınız. Heykeli kaldıracaksınız” talebi üzerine çıkan tartışma sonucu çok sayıda kişi “kaçın, kaçın” diye bağırarak kapıya doğru yönelmiş ve alanda kısa süreli panik yaşanmıştı. 

Elmacı, ‘tatsızlık yaşanmasını istemediğini’ ifade ederek heykeli sergiden kaldırırken; Contemporary İstanbul yönetiminden yapılan açıklamada, galeri sahibinin talep üzerine eseri kaldırdığı kaydedilerek, CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli’nin tekrar yerine konmasını sağladığı eserin kapanışa kadar sergileneceği duyurulmuştu.

 

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Contemporary İstanbulNiloufer Banisadratatürkiranbaşörtüsü

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