Contemporary İstanbul başladı!

İstanbul’un uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary Istanbul bugün başlıyor. Contemporary Istanbul, 9. senesinde 23 ülkeden, 520 sanatçı, 108 çağdaş sanat galerisi ile beraber 75.000’den fazla ziyaretçiyi Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde 16 Kasım'a dek sürecek.

Uluslararası çağdaş sanatın başarılı örneklerini Istanbul’a getiren fuar, genç ve canlı sanat ortamına sahip, çağdaş sanatın geleceğini elinde tutan İstanbul’u keşfetme fırsatı sunuyor. "Plugin Yeni Medya" bölümü ile de çağdaş sanat dünyasındaki yepyeni ve yenilikçi gelişmeleri takip etme fırsatı yakalanıyor.

Bu seneki katılımcı galeriler arasında; Galerie Lelong (Paris), Marlborough Galleries (New York), Rampa (İstanbul), Emmanuel Fremin (New York), Galerie Javier Lopez (Madrid), Kashya Hildebrand Gallery (Londra), Galerie Kornfeld (Berlin), Galeri Nev (İstanbul), Heis Gallery (Fukuoka-Japonya), Galerie Pilar Serra Barbara Paci (Roma), Galeri Zilberman (İstanbul), Dirimart (İstanbul), Andipa Gallery (New York) ve yakında İstanbul’a da açacağı mekan ile Galleria Russo (Roma) yer alıyor.

Yeni Medya

Plugin Istanbul Yeni Medya Bölümü 2. senesinde sanatsal anlamda daha geniş bir alanı kapsamayı hedefliyor. Sadece video sanatı değil, ses ve ışık enstalasyonları, etkileşimli ve jeneratif sanat işleri, iç mekan mapping projeleri, robotik tasarımlar, hepsi ve daha fazlası Plugin Istanbul'da yer buluyor.

Çin çağdaş sanatı

Çin çağdaş sanatına farklı bir bakış ile 2010’dan beri Çin video sanatı koleksiyonerliği yapan Dr. Michael I. Jacobs’ın gözünden Çin video sanatını görüleceği “Now You See” sergisi 18 genç sanatçıya ait seçkiye yer veriyor.

Nuri Bilge Ceylan sergisi

Dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan, “Türkiye ve O: 100.Yıl ve Nuri Bilge Ceylan” sergisi ile Akbank Sanat Standı’nda yer alıyor. Serginin küratörü Hasan Bülent Kahraman.

Güncel sanat tartışmaları

CI Dialogues konferans programı 2014 yılında da güncel sanatın uluslararası fikir liderlerini tartışma ve konuşmalar ile bir araya getiriyor. Konferans programının bu seneki teması "The Other Art. Alternatives. Choices. Options".

90 dakikalık sergiler

CI 90 Minute Shows, her 90 dakikada bir, bir sanatçının solo şovunun kurulup, sunulup, tartışılıp, kaydedilip, başka bir sanatçının kurulumu için tekrar boş bir alan bırakılarak oluşturulan bir mekan-sergisi. 90 Minute Shows ile, değişimleri takip eden, sanatın çoğulculuğunu ve çeşitliliğini destekleyen dinamik ve yönlü bir platform oluşturuyor.