Contemporary İstanbul 12'nci yaşını “Collectors’ Stories” kitabı ile kutladı

Contemporary Istanbul (CI) Yayınları’nın ilk kitabı olan “Collectors’ Stories”in ön lansmanı kitabın hayata geçmesinde destek olan Barbaros Reserve Bodrum’da düzenlenen bir yaz etkinliği ile yapıldı. Lansmana Agah Uğur, Mustafa Taviloğlu, Leyla Alaton, İnci Aksoy, Banu ve Hakan Çarmıklı, Eda ve Sarp Evliyagil, Elif Dürüst, Ozan, Hale -Sani ve Asuman Şener, Damla Şener Akkaynak, Onur Oben Akkaynak, Abdurrahim ve Şükran Albayrak, Etel ve Robert Baler gibi isimler katıldı.

Sertab Erener'in sahne aldığı etkinlikte modern danstan koreografilerinin dahil olduğu, izleyici ile etkileşimde bulunan, performans sanatçıları Ayça Ceylan ve Pınar Derin Gencer tarafından hazırlanan özel bir performans sergilendi. Gecede ayrıca, Osman Dinç, Aron Majoros, Günnur Özsoy, Tuğberk Selçuk’ın heykel yapıtlarının yanı sıra Ozan Türkkan’ın yeni medya yerleştirmelerinin yer aldığı disiplinler arası yerleştirme sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türkiye’nin önde gelen 60 çağdaş sanat koleksiyonundan 120 eseri CI sırasında ilk kez bir araya getiren Collectors’ Stories projesi kapsamında Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinin kendi koleksiyonlarından seçtiği eserler geçen yıl fuar alanında sergilenmiş ve büyük ilgi görmüştü. Eser seçiminin bizzat koleksiyonerler tarafından gerçekleştirildiği serginin kitabı, genç koleksiyoner adaylarının yanı sıra sanatseverlere de yol gösteriyor.

Türkiye’de koleksiyonerlerin kişisel estetik anlayışlarını sunmalarına olanak sağlayan ve sanat koleksiyonerliğinin geçirdiği dönemsel değişimleri ve bugününü de sunan Collectors’ Stories kitabının dağıtımı uluslararası öncü sanat kurum ve kuruluşlarına yapılacak.

Serginin kitabında yer alan koleksiyoner ve koleksiyonlar arasında Leyla Alaton, Ahmet Aral, Mine ve Cem Bahadır, Mehmet Ali Bakanay, Berrak ve Nezih Barut, Rezzan Benardete, Hanzadeve Osman Boyner, Dr. Şükrü Bozluolçay, Banu Vargı Tümay - Büyük Efes Sanat Koleksiyonu, Büyükkuşoğlu Aile Koleksiyonu, Haro Cümbüşyan, Banu ve Hakan Çarmıklı, Demet ve Cengiz Çetindoğan, Suzan Sabancı Dinçer, Ayşe ve Saruhan Doğan, Gülin ve Emre Dökmeci, Elif Dürüst, Oya ve Bülent Eczacıbaşı, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Sevda ve Can Elgiz, Nesrin Esirtgen, Özlem ve Naim Gençoğlu, Zeynep ve Fırat Gönenç, Emine ve Selim Gülçelik, Asuman ve Hüsnü Güreli, Cem Hakko, Can Has, Emin Hitay, Hüma Kabakçı, Ayşegül ve Doğan Karadeniz, Hatice ve Ferit Meriçten, Ari Meşulam, Naim Nihmet, Fazlı Özcan, Önder Öztarhan, Murat Özyeğin, Ayşegül ve Ömer Özyürek, Leyla Pekin, Arzu ve Ömer Sabancı, Sevil Sabancı, Vuslat Sabancı, Melis ve Hakan Salargil, Ali Selçuk, Erol Tabanca, Türkan ve Ziya Tacir, Lucetteve Mustafa Taviloğlu, Agah Uğur, Ayşe Umur, Fredave İzak Uziyel, Murat Ülker, Şebnem ve Mahmut Ünlü, Erdinç Varlıbaş, Ergin Varlıbaş, Selim Varol, Tony Ventura, Şirin ve Neşet Yalçın, Arzuhanve Mehmet Ali Yalçındağ, ZaferYıldırım ve Cem Yılmaz bulunuyor.(DHA)