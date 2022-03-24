Conor McGregor, Dublin'de tutuklandı

UFC dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda'nın başkent sokaklarında tehlikeli araba kullanmaktan dolayı tutuklandı.

33 yaşındaki McGregor Batı Dublin'de yaklaşık 200 bin dolar değerindeki Bentley Continental GT model arabasını kullanırken gözaltına alındı. Birden fazla trafik ihlali olan McGregor'un tutuklanmasının ardından lüks arabasına el konduğunu bildirildi.

2021'de dünyanın en çok kazanan sporcusu olan Conor McGregor, kefaletle serbest bırakılması bekleniyor.

McGregor suçlu bulunması halinde 5 bin Euro para cezası veya altı aya kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.