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Cono aşireti üyelerinin kavgasında polis yaralandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da Cono aşireti üyesi iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada bir polis memuru hafif yaralanırken, kavga edenlerden biri de kalp krizi geçirdi

08 Mayıs 2018 13:35

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da Cono aşireti üyesi iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada bir polis memuru hafif yaralanırken, kavga edenlerden biri de kalp krizi geçirdi.
Olay, Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı sokakta oturan iki aile arasında kavga çıktı. Taşlı ve sopalarla birbirlerine saldıran taraflara polis müdahale etmek istedi. Bu sırada elinde sopa olan kişiler polise de saldırdı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, sokağa girerek kavga eden kişileri ayırdı. Çıkan olayda 1 polis memuru elinden hafif şekilde yaralandı. Kavga eden grup içerisinde ismi öğrenilemeyen 58 yaşındaki bir kişi, kalp krizi geçirdi. Polise saldırmak isteyen kişiler de gözaltına alındı. Kalp krizi geçiren vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga eden taraflar daha sonra ayrıldı.

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