-''CONİLER'' MARMARİS'TE EĞLENDİ MARMARİS (A.A) - 09.02.2011 - Dünyanın en büyük savaş gemilerinden olan ABD Donanmasına bağlı ''USS Enterprise'' isimli nükleer uçak gemisiyle Marmaris'e gelen Amerikan askerleri gece yarısına kadar eğlendi. Sabah saatlerinde Marmaris'e gelen dev gemide görev yapan Amerikan askerleri, gün içerisinde gruplar halinde ilçe merkezine taşındı. Gündüz Marmaris Kapalı Çarşısı'nda gezerek alışveriş yapan askerler, gece ise Marmaris Kapalı Çarşısı'na hareketlilik kazandırdı. Kış sezonu olması nedeniyle kapalı olan bir çok gece kulübü askerler için kapılarını açtı. Sokaktaki bir çok bar ve diskonun girişlerine ABD bayrakları astığı görüldü. Gece yarısına kadar barlar sokağında kalan askerler, alkolün de vermiş olduğu etkiyle çılgınca eğlendi. Zaman zaman eğlencelerini sokağa taşıran askerler, diskolarda gruplar halinde dans etti. Polis ekiplerinin Marmaris Barlar Sokağı'nda sıkı güvenlik önlemleri aldığı ve şüpheli gördüğü kişileri kimlik kontrolünden geçirdiği dikkati çekti. Gece kulübü işletmecileri, kış döneminde Marmaris'i ziyaret eden uçak gemisinin kendileri için piyango olarak değerlendirdiklerini söyledi. İlçede 3 gün daha kalacak olan gemide görev yapan 5 bin 800 personelin gruplar halinde karaya ayak basmaya devam edeceklerini belirtildi.