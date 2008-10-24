T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Concorde'un veliahtı geliyor

Amerikan Aerion havacılık şirketi, 2015 yılında yeni süpersonik yolcu uçaklarıyla Transatlantik seferlerine başlamayı planlıyor.

24 Ekim 2008 03:00

Amerikan Aerion havacılık şirketi, 2015 yılında yeni süpersonik yolcu uçaklarıyla Transatlantik seferlerine başlamayı planlıyor.

2012 yılında test uçuşlarına başlaması planlanan 'Aerion Süpersonik Jeti'nin, Londra-New York seferini, selefi Concorde uçakları gibi 3 saat içerisinde tamamlayacağı belirtiliyor.

Tanesi 94 milyon dolara malolacak olan yeni jetlerin, uçuş mili bazında, günümüz ticari uçaklarıyla aynı maliyete geleceğini vurgulayan firma yetkilileri, yeni teknolojiler sayesinde Concorde'larda görülen ve kamuoyunda tepkiye yolaçan ses kirliliğinin de önüne geçileceğini kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24