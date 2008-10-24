Concorde'un veliahtı geliyor

Amerikan Aerion havacılık şirketi, 2015 yılında yeni süpersonik yolcu uçaklarıyla Transatlantik seferlerine başlamayı planlıyor.



2012 yılında test uçuşlarına başlaması planlanan 'Aerion Süpersonik Jeti'nin, Londra-New York seferini, selefi Concorde uçakları gibi 3 saat içerisinde tamamlayacağı belirtiliyor.



Tanesi 94 milyon dolara malolacak olan yeni jetlerin, uçuş mili bazında, günümüz ticari uçaklarıyla aynı maliyete geleceğini vurgulayan firma yetkilileri, yeni teknolojiler sayesinde Concorde'larda görülen ve kamuoyunda tepkiye yolaçan ses kirliliğinin de önüne geçileceğini kaydetti.

