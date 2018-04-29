Concorde şeklinde bulut görüntülendi

Bir dönem gökyüzündeki en hızlı ticari uçak olan Concorde, amatör bir fotoğrafçının çektiği bir kare sayesinde yeniden gündeme geldi.

Mercek şeklindeki bulutun bu ünlü uçağın şekline girmesi ile oluşan görüntü İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesinde kaydedildi.

Mercek bulutlar, aldıkları şekiller nedeniyle her yıl çok sayıda "uzay aracı ihbarına" da neden oluyor.

Thomas Beresford isimli amatör fotoğrafçının çektiği karedeki merceksel bulut, son derece nadir ortaya çıkıyor ve uzmanlar tarafından doğal bir fenomen olarak tanımlanıyor.

Merceksel bulutlar, hava sabit iken rüzgarın belli bir yönde esmesi ile şekilleniyor

British Airways and Air France'ın ortak üretimi olan Concorde'ların son ticari seferi 2003 yılında yapıldı.

Bir yolcunun yaklaşık, 12 bin dolar bilet bedeli ödediği Concorde uçuşlarının sonlandırılma sebebi "ticari gereklilik" olarak açıklandı.

Ses hızının iki katına ulaşabilen Concorde, 2000 yılında Fransa'da 109 yolcunun hayatını kaybettiği bir kaza ile de hatırlanıyor.