Conan O'Brien'ın dönüşü muhteşem oldu

T24- Televizyon ve Late Night dünyasından 10 ay uzak kalan Conan O'Brien, yeni programı ile rakiplerini alt etmeyi başardı.





Conan O'Brien ekranlara zaferle döndü. NBC'den ayrıldıktan sonra uzun süre kontratı gereği televizyon programı yapmayan Conan O'Brien TBS kanalında başladığı yeni programıyla Late Night ratinglerinin altını üstüne getirdi. Yeni kanalı kablolu -yani paralı ve NBC'ye göre daha az izleyicinin ulaşabildiği bir kanal olmasına rağmen ulusal kanallardan daha fazla seyirci çekmeyi başardı.



'Conan' isimli program ilk bölümüyle Jay Leno'nun 'Tonight Show'u ve David Letterman'ın 'Late Show'undan daha fazla izlendi. İlk programı 4,2 milyon kişi izledi, bunlardan 3,3 milyonu 18-49 yaş grubu oluşturdu.



Buna karşılık Leno'yu 3,5 milyonda 950 bin, Letterman'ı ise 3,4 milyonda 1,3 milyon 18-49 yaş demografisi izledi.



Programını "Bu yılki ikinci ilk programıma hoşgeldiniz" cümlesiyle açan O'Brien, Jon Stewart ve Stephen Colbert'i alt etmeyi başardı.





