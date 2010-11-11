T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Conan O'Brien'ın dönüşü muhteşem oldu

Televizyon ve Late Night dünyasından 10 ay uzak kalan Conan O'Brien, yeni programı ile rakiplerini alt etmeyi başardı.

11 Kasım 2010 02:00

T24- Televizyon ve Late Night dünyasından 10 ay uzak kalan Conan O'Brien, yeni programı ile rakiplerini alt etmeyi başardı.



Conan O'Brien ekranlara zaferle döndü. NBC'den ayrıldıktan sonra uzun süre kontratı gereği televizyon programı yapmayan Conan O'Brien TBS kanalında başladığı yeni programıyla Late Night ratinglerinin altını üstüne getirdi. Yeni kanalı kablolu -yani paralı ve NBC'ye göre daha az izleyicinin ulaşabildiği bir kanal olmasına rağmen ulusal kanallardan daha fazla seyirci çekmeyi başardı.


'Conan' isimli program ilk bölümüyle Jay Leno'nun 'Tonight Show'u ve David Letterman'ın 'Late Show'undan daha fazla izlendi. İlk programı 4,2 milyon kişi izledi, bunlardan 3,3 milyonu 18-49 yaş grubu oluşturdu.


Buna karşılık Leno'yu 3,5 milyonda 950 bin, Letterman'ı ise 3,4 milyonda 1,3 milyon 18-49 yaş demografisi izledi.


Programını "Bu yılki ikinci ilk programıma hoşgeldiniz" cümlesiyle açan O'Brien, Jon Stewart ve Stephen Colbert'i alt etmeyi başardı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24