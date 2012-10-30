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Kültür-Sanat

Schwarzenegger 'Conan' için tekrar kamera karşısına geçiyor

Schwarzenegger, yıllar sonra tekrar Conan karakterini oynayacak olmanın gurur verici olduğunu belirtti

30 Ekim 2012 21:51

Ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger, 80'li yıllarda canlandırdığı "Conan" karakterine yeniden hayat vereceğini duyurdu.

Universal Film şirketinin açıkladığı habere göre, hem  Hollywood çevrelerinde hem de Avusturyalı oyuncunun hayranları tarafından şaşkınlıkla karşılandığı belirtildi.

Şirketin verdiği bilgiye göre, 2011'de çevrilen ve Conan rolünü yeni kuşak aktörlerden Jason Momoa'nın canlandırdığı film dikkate alınmayacak ve hikaye ‘80'li yıllarda çevrilen filmlere sadık kalarak devam edeceleceği belirtildi.

Sinema magazin sitesi Deadline.com'a konuşan Arnold Schwarzenegger, yıllar sonra tekrar Conan karakterini oynayacak olmanın gurur verici olduğunu belirtti.

(Deutsche Welle Türkçe)

 

 

 

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