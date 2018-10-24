ÇOMÜ'de 2018-2019 akademik yıl açılışı yapıldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), 2018-2019 akademik yılı açılış töreni, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal\'ın, \'Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı\' konulu dersiyle gerçekleştirildi.

Troia Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen açılış törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Belediye Başkanı CHP\'li Ülgür Gökhan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, rektör yardımcıları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından tören, müzik dinletisi ve ÇOMÜ tanıtım filmiyle devam etti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, ÇOMÜ\'nün 26\'ncı yılında eğitim öğretime 52 bin 915 öğrenciyle başladığını belirterek, şöyle konuştu: \"Yeni Akademik yıla 4 enstitü, 16 fakülte, 6 yüksekokul ve 13 meslek yüksekokulunda bin 692 öğretim elemanıyla başlıyoruz. Şahsımın Rektörü olarak görev yaptığı son 3 yıl içerisinde üniversitemiz her şeyden önce FETÖ yapılanmasından kurtulup huzurla çalışan bir üniversite haline gelmiş, aynı zamanda geniş bir eğitim-öğretim ve spor altyapısı gelişimi yaşamış, akademik kalite sıralamalarında daha üst basamaklara tırmanmış, öğrencilerin daha çok beğendiği üniversite haline gelmiştir.\"

Konuşmaların ardından, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, \"Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı\" konulu açılış dersini verdi. Bilim, teknoloji, ve yenilik içerisinde Türkiye ekonomisi\'nin 2023 hedeflerini anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK\'ın bu konudaki çalışmalarını da slayt eşliğinde gösterdi.

Akademik yılı açılış töreni, Rektör Prof. Dr. Yücel Acer tarafından, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal\'a hediye takdimi ve 2018 yılında başarılı olan akademisyenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.



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