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ÇOMÜ 'Troya Yılı' öğrenci şenlikleri başladı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 8-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Troya Yılı' öğrenci şenlikleri bugün Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış töreni ve yürüyüş ile başladı

08 Mayıs 2018 23:04

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından 8-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan \'Troya Yılı\' öğrenci şenlikleri bugün Cumhuriyet Meydanı\'ndaki açılış töreni ve yürüyüş ile başladı.
Açılış törenine, ÇOMÜ Rektör Vekili Mustafa Görün ve öğrenciler katıldı. Saygı Duruşu\'nda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından etkinlik, Capoeira Topluluğu gösteriyle  başladı.
Şenliğin açılış konuşmasını ÇOMÜ Rektör Vekili Mustafa Görün yaptı. Konuşmanın ardından şenlik yürüyüşüne geçildi. Cumhuriyet Meydanı\'ndan başlayan yürüyüş Morabbin Parkında, Müzik ve Performans Topluluğu\'nun konseriyle sona erdi.
ÇOMÜ Troya öğrenci şenlikleri, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde, 11 Mayıs Cuma Ümit Olgun ve Paryalar, Emre Aydın, 13 Mayıs Cumartesi Son Feci Bisiklet, Gökçe 13 Mayıs Pazar ise Pinhani ve Ece Seçkin konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinlikler ile kutlanacak.

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