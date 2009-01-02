Componenta Dökümcülüks 425 kişiyi işten çıkardı

Componenta Dökümcülük Ticaret ve Sanayi A.Ş, 425 kişinin iş akitlerini 5 Ocak 2009 itibariyle fesh edeceğini bildirdi.



Componenta Dökümcülük'ten İMKB'ye gönderilen açıklamada, yurt içi ve dışı siparişlerin azalmaya devam etmesi ve üretim hacminde kısa ve orta vadede herhangi bir iyileşme olasılığının görülmemesi sebebiyle, son çare olarak 4857 sayılı İs Kanununun 17. maddesi uyarınca, yasadan ve toplu iş sözleşmesinden doğan tüm hakların tamamen ödenerek, 5 ocak 2009 tarihi itibariyle yaklaşık 425 kişinin iş akitlerinin fesh edileceği duyuruldu.



Açıklamada, planlanan üretim temposuna yeniden ulaşma olasılığının belirmesi halinde bu suretle işten çıkartılmak zorunda kalınan çalışanlarla, yeniden yola devamın temenni edildiği vurgulanarak, bu kararların Türk Metal Sendikası ile tam uyum içerisinde alındığı kaydedildi.



Açıklamada, 26 Aralık 2008 ve 4 Ocak 2009 tarihleri arasında üretime ara verilerek üretim bölümlerinde yıllık izin kullandırıldığı ve 28-30 Aralık 2008 tarihlerinde envanter sayımı yapıldığı da hatırlatıldı.



