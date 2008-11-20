Compex 2008 Fuarı açıldı

Teknolojinin yeniliklerinin sergilendiği 33'üncü Uluslararası Bilgisayar ve Tüketici Elektroniği Fuarı (Compex) kapılarını açtı.



Rönesans Fuarcılık tarafından Lütfi Kırdar Fuar Merkezinde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde, böyle bir fuarın gerçekleştirilmesinin son derece isabetli olduğunu belirterek, krizden çıkışın yolunun buradan geçtiğini söyledi.



Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günümüzdeki önemine işaret eden Demircan, bu sektörün bütün dünyada hızlı büyüdüğünü kaydetti.



Bilgi ve iletişim teknolojilerine yatırım yapmanın gerekliliğine değinen Demircan, "Bu sektörün büyümesini sağlamak, aslında bütün ekonominin büyümesini sağlamak anlamına geliyor" dedi.



Demircan, Türk Telekom'un fuardaki yeniliklerine değinirken, Compex Fuarını önemsediklerinin altını çizdi.



Intel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolgar Elverici ise dünyadaki ekonomik durgunluktan Türkiye'nin ve tüketici elektroniği sektörünün de etkilendiğini belirtti.



Türkiye'nin genç nüfusu ve potansiyeliyle teknoloji ve tüketici elektroniği alanında, orta ve uzun vadede çok büyük büyüme potansiyeline sahip bir pazar olduğunu ifade eden Elverici, Türkiye'deki yatırımlarına devam

edeceklerini bildirdi.



Toshiba Türkiye Genel Müdürü Aytaç Biter de dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle önce fuara katılmayı düşünmediklerini, ancak sonrasında fikir değiştirdiklerini belirterek, "Krizde ofiste oturup tasarruf etmek krizleri çözmüyor" dedi.



Rönesans Fuarcılık Başkanı İsmet Göksel ise kriz nedeniyle fuara katılımın düşük olduğunu belirterek, bu tür fuarlara daha fazla ilgi gösterilmesini beklediklerini söyledi.



Konuşmaların ardından fuar, Türk Telekom Pazarlama ve İletişim Başkanı Erem Demircan, Toshiba Genel Müdürü Aytaç Biter, Intel Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Tolgar Elverici ve Rönesans Fuarcılık Başkanı İsmet Göksel tarafından açıldı.



Verilen bilgiye göre, 300'e yakın şirketin katıldığı fuarı, 100 bine yakın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Firmaların yeni teknolojilerinin sergilendiği fuar, 23 Kasım Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.