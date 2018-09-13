Comolli'den merakla beklenen cevap: Tolga, Ozan, Kameni ve Dirar...

Fenerbahçe Kulübü, transfer döneminin sonunda renklerine kattığı Harun Tekin, Jailson Marques Siqueira ve Yassine Benzia için imza töreni düzenledi.

Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nde düzenlenen törene Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile futbolcular katıldı.

Transfer edilen futbolcuların ihtiyaçlarına uyduğunu aktaran Fransız futbol adamı, "Onların aramıza katılmasından dolayı çok büyük mutluluk yaşıyorum. Daha önceden başkanımızla, asbaşkanımız ve Cocu ile konuştuğumuz oyuncu profiline fazlasıyla uyuyorlar. Tamamlamak istediğimiz saha için pozisyonlara uygun ve ihtiyacımız olan futbolcular aldık. Kaleci... Uzun zamandır arayıştaydık. Sadece finansal kaynak gerekiyordu. Josef de Souza ve Giuliano'nun ayrılmasından sonra bu pozisyonlara birini almamız gerekiyordu. Üçü de hırslı ve yetenekli oyuncular. Oynamak istediğimiz futbol tarzına, ortaya koyduğumuz projeye en iyi şekilde adapte olacak futbolcular" diye konuştu.

Transferin son günlerde yapılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Comolli, şunları kaydetti:

"Yassine Benzia için 'Uzun dönemdir yakın takipte olduğumuz bir oyuncuydu.' diyemem. Finansal olarak ulaşabileceğimiz noktanın dışındaydı. Lille'den bir telefon aldım. Bana, 'Kadromuzdan hangi oyuncuyu istersiniz?' dediler. Ben de net bir şekilde 'Benzia' dedim. Maddi olarak durumunu karşılayamayacağımızı, pahalı bir oyuncu olduğunu ekledim. Lille tarafı da bana kiralık olarak bir şeyler yapılabileceğini söyledi. Ben Fransızım. Onu 16 yaşından beri tanıyorum. Bizim için inanılmaz bir fırsattı. Son gün önümüze çıkan çok iyi bir fırsattı. Finansal olarak ulaşamayacağımız bir noktadaydı. O yüzden son ana kaldı"

Bursaspor'dan transfer edilen kaleci Harun Tekin'i geçen yılın kasım ayından beri takip ettiğini aktaran Comolli, "Harun, gözlemlediğimiz kalecilerden biriydi. Sezon boyu aldığım notlarda üçüncü sırada onun olduğunu gördüm. Bizim önceliğimizdi ve her zaman hedefimizde olan bir isimdi. Finansal kaynakları nasıl üreteceğimizi düşünüyorduk. Bir kaleciye ihtiyacımızın olduğunu biliyorduk. Burada bizim için kritik soru, 'Nasıl yaparız, bu transferi nasıl karşılayabiliriz?' idi. Finansal kaynaklar elimize geçince kafamızda hiçbir şüphe olmadı ve transferi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Damien Comolli, Jailson'un ise Brezilya'nın çok büyük takımlarından birinden geldiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Jailson ile ilgili çok farklı hislerimiz söz konusu. Defansif orta saha konusunda yeterince kaliteli olduğumuzu düşünüyorduk. Ozan Tufan, Oğuz Kağan Güçtekin, Josef de Souza ve Mehmet Topal vardı. Hiçbir şekilde odaklandığımız bir pozisyon değildi. Transferin son gününde bir kulübün Josef'i satıl almak için bu kadar para vereceğini düşünemezdik. Öyle bir teklif ortaya çıkınca Josef'in satışını gerçekleştirdik. Uzun yıllardır futbolun içinde olmanın getirdiği bir ağ ve çevre var. Önümüze böyle bir fırsat geldi. Jailson genç bir oyuncu. Bu fırsatı nasıl gerçekleştirebileceğimizi düşündük. Brezilya'nın dev bir kulübünden geldi. Gremio'nun nasıl bir büyük kulüp olduğunu bilmeniz için oraya gitmeniz gerekir. Genç ama tecrübeli bir oyuncu. Libertadores'i kazanmış bir futbolcu. Fizik olarak potansiyeli bizim istediğimiz şekilde. Teknik kapasitesi de aradığımız oyuncu profiline uyuyor. O nedenle seçimimiz Jailson'dan yana oldu. Bizim için büyük bir yatırım. Hem yaşı hem de yeteneğinden dolayı bizim için kıymetli bir oyuncu"

Comolli, transferin son gününde kadroya katılan Tolga Ciğerci'nin imza törenine katılmama sebebinin sorulması üzerine, "Almanya'da tedavisi sürüyor. Galatasaray'dayken başladığı ve devam eden bir tedavi süreci vardı. Tedavinin nasıl ve neler yapıldığını inceledik. Sağlık ekibimizle son derece rahatız. Tedavinin sonuç verebileceğini gördük ve tedaviye devam etmesini kararlaştırdık. Sağlık ekibimizden biri de önümüzdeki günlerde Almanya'ya gidecek ve takipte olacak" şeklinde görüş belirtti.

Yabancı futbolcu kuralı

Fransız sportif direktör, tartışılan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili birçok dedikodu duyduklarını belirterek, "Yabancı sınırıyla ilgili bir bilgimiz yok ve çok fazla dedikodu duyuyoruz. Böyle bir değişim söz konusu olacaksa çok çok erken dönemde bize bildirilmesi gerekir. Aynı zamanda geçen günlerde kulübümüze 21 Yaş Altı Ligi'nin önümüzdeki sezon olmayacağıyla ilgili bir yazı geldi. Bu yazı gelmeden önce aramızda herhangi bir diyalog, tavsiye, veya fikir alışverişi olmadı" değerlendirmesinde bulundu.

Altyapı yatırımının önemine değinen Comolli, şu ifadeleri kullandı:

"Tecrübemin bana söylediği ve bildiğim net bir konu var; yabancı sayısındaki değişiklik veya kısıtlamalar, Türk Milli Takımı'nın seviyesini yukarı çekmede veya Türk futbolunun seviyenin başka bir noktaya gelmesinde bir günde üretilip, bir günde değişim sağlayacak çözümler değil. Futbolu daha iyi noktaya getirmek için uzun projelere ihtiyaç var. Daha iyi altyapı sistemlerine sahip olmalısınız. Daha iyi hocalarınız olmalı. Altyapılarınıza, futbol akademilerinize daha çok yatırım yapmalısınız. Doğru transferleri ve akılcı işe alımları gerçekleştirmelisiniz. Önümüzdeki yıllardaki gelişimi görmek için daha iyi tesisler yapmanız gerek. Türk futbolunda A takım seviyesinde kuralları değiştirip altyapılara, gençlere hiçbir şey yapmazsanız o değişimin hiçbir faydasını göremezsiniz. Oralara yatırım yapılmalı, odaklanılmalı"

Nabil Dirar, Ozan Tufan ve Carlos Kameni...

Nabil Dirar'ın Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirilen listede yer aldığını, Ozan Tufan ile Carlos Kameni'nin ise kurallardan dolayı TFF'ye bildirilemediğine değinen Comolli, "Dirar kadro dışında değil. Türkiye Futbol Federasyonuna verdiğimiz 28 kişilik listede. Cocu'nun ilk seçimi olmayabilir, oynamayabilir ama hala 28 kişilik kadronun içinde. Ozan ve Kameni'nin durumları ise tamamen futbolla alakalı kararlar. Maalesef önümüzde bir sınır var. 28 kişilik bir kadro vermek zorundayız. Bizim için zorlayıcı ve can acıtıcı karar oldu. Oyuncular için de üzücü bir karar. Bizi de zor durumda bırakan kararlardı" diyerek sözlerini tamamladı.

