Comolli ağırdan alınca, Onyekuru imzayı Galatasaray'a attı

Galatasaray'ın devre arasında yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru’nun geçen sezon başında Fenerbahçe’nin kapısından döndüğü iddia edildi.



Nijeryalı oyuncu, Anderlecth’te forma giydiği dönemde, menajer Ediz Balkan’la Brüksel’de bir araya geliyor. Balkan, burada Onyekuru’yla görüşüyor ve Türkiye’de oynamaya ikna ediyor.



Balkan, izni de almasının ardından yaz döneminde Türkiye’ye gelerek yıldız oyuncuyu üç büyüklere öneriyor. Önceliği ise Fenerbahçe’ye veriyor.

Akşam'ın haberine göre, Ediz Balkan, sarı-lacivertlilerin o dönemki Sportif Direktörü Damien Comolli’den randevu talep ediyor. Comolli, Ediz Balkan’a 15 gün sonrasına gün veriyor.



Balkan ardından Beşiktaş’ın kapısını çalıyor. Siyah-beyazlılar da işi ağırdan alıyor. En son G.Saray’a gidiyor ve Teknik Direktör Fatih Terim, yapılan görüşmenin ardından Onyekuru’yu ezeli rakiplerine kaptırmak istemiyor ve Pazar günü oyuncuyu Nijerya’dan çağırıp hemen imzayı attırıyor. Terim’in hamlesi ile birlikte Henry Onyekuru Galatasaray’a geliyor.