Comolli: "Sihirbaz değilseniz bu kadar kısa sürede takım yaratmak zor"

- \"Harun Tekin ilk önceliğimizdi\"

- \"Bütün kararlar başkan, başkan yardımcısı ve benim tarafından alınıyor\"

- \"Transfer döneminde elde etmek istediğimiz her şeyi elde ettik\"

- \"Türkiye Milli Takımı\'nda oynayan iki tane iyi sol bekimiz var, niye sol bek almadım diye üzüleyim?\"

- \"Oyuncular konyaspor maçının hayati önem taşıdığını biliyor\"

- \"Josef\'e gelen ilk teklif 4 milyonun çok çok altındaydı\"

- \"Ozan Tufan inanılmaz potansiyele sahip ama potansiyelini gösterememesi üzücü\"

İSTANBUL (DHA) - Damien Comolli, eleştiri oklarının hedefinde bulunan teknik direktör Phillip Cocu ile ilgili olarak \"Cocu\'nun işi gerçekten çok zor. Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takım yaratmak zor\" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, İstanbul Kalamış\'ta bulunan bir otelde sarı lacivertli basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Fransız futbol adamı Fenerbahçe ile ilgili sorulara A\'dan Z\'ye yanıt verdi.

Comolli\'nin açıklamaları şu şekilde:

\"BİR OYUNCUNUN KULÜBÜ İÇİN YÜZDE YÜZÜNDEN FAZLASINI VERMESİ LAZIM\"

\"Kariyerim boyunca dünya klasında çalıştığım oyuncular var. Bir oyuncunun gelişimi için kulübü elinden gelenin yüzde yüzünü yapıyorsa oyuncunun da buna karşılık yüzde 110\'unu yapması gerekiyor. Gerrard tesisi en son terkeden isimdi, antrenmanda her zaman en fazla çalışan oydu. Antrenman sonrası yolda giderken hep ona \'Ne düşünüyorsun\' diye sorardım; o da antrenman boyunca yaptığım tüm hatalarımı düşünüyorum derdi. Bir gün sonra antrenmana geldiğinde \'Ne düşünüyorsun\' diye sorduğumda ise dün yaptığım hataları bugün nasıl olur da yapmam diye düşünüyorum diye konuşurdu. Ozan Tufan bunu yapmaya hazır mı, bunu kendi cevaplayacak. Onun için belli bir süre kadar yapabileceğimiz çok şey var ama gerisi ona kalmış. Kendisiyle geçtiğimiz gün görüştüğümde kendisine söyledim, sonunda her şey senin kararın olacak diye.\"

\"SİHİRBAZ DEĞİLSENİZ BU KADAR KISA SÜREDE BİR TAKIM YARATMAK ZOR\"

\"Sezonun kötü başlamasının sebebi çok oyuncu transfer etmemiz, çok fazla yeni oyuncu aramıza katıldı. Kısa bir sürede her hocanın böyle bir durumla başa çıkması zordur. Bu kötü gidişe tersine çevirmek için hep beraber savunma yapmalıyız, hep beraber hücuma çıkmalıyız. Sahada daha olgun olmalıyız. Büyük takım olarak hem savunma hem hücum anlamında daha iyi olmalıyız. Cocu\'nun işi gerçekten çok zor. Birçok yeni oyuncu aramıza katıldı. Bir sihirbaz değilseniz bu kadar kısa bir sürede takımı yaratmak zor.\"

\"HARUN TEKİN İLK ÖNCELİĞİMİZDİ\"

\"Transferin ilk gününden itibaren Harun Tekin bizim önceliğimizdi. Kadromuza kattığımız için çok mutluyuz. Transferin ilk gününden itibaren bir kaleci almak istiyorduk ancak kaleci ile santrafor arasındaki tercihi elimizdeki bütçe nedeniyle santrafordan yana kullandık. Fakat Giuilano ile Josef\'in satışından bütçe oluşunca kaleci mevkiine yöneldik ve Harun Tekin\'i transfer ettik. Transfer dönemi bitmeden önce B, C planımız da vardı yeni bir kaleciyle imzalamamız için.\"

\"BÜTÜN KARARLAR BAŞKAN, BAŞKAN YARDIMCISI VE BENİM TARAFINDAN ALINIYOR\"

\"A takımla ilgili bütün kararları başkanımız Ali Koç, başkan yardımcımız Semih Özsoy ve benim tarafından alınıyor. Biz kararları yoğun istişareler sonunda ortak bir şekilde alıyoruz. Ancak en sonunda Başkan karar verir. Ben tavsiyeler veririm, fikirlerimi söylerim, son kararı verecek olan yönetimdir. Şu anda her şey harika gidiyor. Üçümüzün de beraber çalışması harika. Zor zamanlarımız olduğunda dahi onlarla çalışmak çok güzeldi. Zor zamanlarda aldığımız ortak kararlarla bizim için kritik transfer sezonunu iyi bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum.

Ben buraya Ali Koç var diye geldim... Bazı teklifler vardı, ama ben başkana söz vermiştim, ben birisine söz verdiğimde her şey biter.\"

\"BERKE VE FERDİ GELECEK SEZONLAR İÇİN YATIRIM\"

\"Bazı oyuncular iki haftada hazır oluyor bazıları ise iki sene sonra tam görmek istediğiniz seviyeye geliyor, kendi zirvelerine çıkıyor. Adı üzerinde kişisel gelişim oyuncudan oyuncuya çok değişken bir şey. Genç oyuncu alırsanız hem genç hem de hazır oyuncu olmayabilir. Berke ve Ferdi Kadıoğlu gelecek sezon ilerleyen sezonlar için yatırım yaptık. Jailson gibi oyunculara yatırım yaptık. Diego Reyes de bir yatırım olarak adlandırabiliriz.\"

\"COCU BERABER ÇALIŞTIĞI TEKNİK HEYETTEN ÇOK MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ\"

\"Biz konuyu kendi içimizde değerlendirdik ve Cocu beraber çalıştığı teknik heyetten çok mutlu olduğunu söyledi. Teknik heyette burayı, bu ligi çok iyi bilen isimler de mevcut. Uzun yıllar burada görev almış isimler var. ve bu teknik ekibimiz hocamız kontrolü altında. Cocu beraber çalıştığı insanlarla çok rahat hissediyor. Ancak Cocu daha fazla kaynak isterse de ona tedarik ederiz. Cocu sahip olduğu ekipten mutlu olduğunu söyledi. Ben de bunu bu yönde destekliyorum.\"

\"TRANSFER DÖNEMİNDE ELDE ETMEK İSTEDİĞİMİZ HER ŞEYİ ELDE ETTİK\"

\"Transfer döneminde elde etmek istediğimiz her şeyi elde ettik. Bu anlamda kendi performansımdan memnunum diyebilirim. Giuilano ve Josef ayrılmasının ardından aynı pozisyona oyuncu alamasaydım işte o zaman bir kez daha düşünürdüm ama onların yerlerini doldurmayı başardık.\"

\"TÜRKİYE MİLLİ TAKIMI\'NDA OYNAYAN İKİ TANE İYİ SOL BEKİMİZ VAR, NİYE SOL BEK ALMADIM DİYE ÜZÜLEYİM?\"

\"Türkiye Milli Takımı\'nda oynayan iki tane iyi sol bekimiz var. Niye sol bek almadım diye üzüleyim. Bazı almak istediğimiz oyunculara ekonomik anlamda yetişemedik. Pozisyon anlamında değil, bu anlamda üzüntü duyduğum isimler oldu. Ancak yerlerini planlarımızda olan alternatifleriyle imzalayarak doldurduk.\"

\"VOLKAN\'A BİRİNCİ KALECİ OLAMAYABİLECEĞİNİ SÖYLEDİK\"

Volkan ile görüşmeler yaptık. Hepimiz hemfikir olarak onunla devam etmeye karar verdik. Bundan sonra takımın 1. kalecisi olmayabilirsin düşüncesini kendisiyle paylaştık. Volkan da kim olunsa olsun yeni gelen kaleciye tam desteğini vereceğini söyledi. Onun bu tutumu ve destekleyici tavrını görmek harikaydı. Her kim ki kulübün menfaatlerini kendi menfaatlerinin önünde tutuyorsa onu takdir etmek gerekir.

\"GİTMEYENİ TEKMELEYEREK DIŞARI ATACAK İNSANLAR DEĞİLİZ\"

\"Takımda bir oyuncuyla ilgili gelen teklifi kabul ettik, ama oyuncu gitmek istemedi. Herhangi bir oyuncuya teklif geliyorsa kulübü onunla konuşmalı. Ben her oyuncuya eşit şekilde davranıyorum. Bazı teklifler gerçekten çok çok iyiydi. Değerlendirmemiz gerekirdi ve değerlendirdik. Bu teklifleri bu fiyatlarla değerlendirmemek camiaya karşı sorumsuzluk olurdu. Fakat biz insanları tekmeleyecek dışarı atacak insanlar değiliz. Onlara insan olarak ve futbolcu olarak saygı duyuyoruz.\"

\"ALDIĞIMIZ HER GENÇ OYUNCU İCİN BİREYSEL ANLAMDA BİR PLANIMIZ VAR\"

\"Bizim aldığımız her genç oyuncu bireysel anlamda bir planımız var. Bu bizimle oyuncu arasında dinamik bir ilişki. Her iki oyuncuya da (Ferdi ve Berke Özer) söyledik sezonun ilk kısmı burada kalacaksınız, devre arasında durumu tekrar gözden geçireceğiz sizler de kiralık olarak gitmek isterseniz kiralık konusunu tekrar görüşeceğiz. İki oyuncuyla her zaman konuşuyorum. Her gün çok şey öğreniyorlar ve burada kalmak istiyorlar.\"

\"OYUNCULAR KONYASPOR MAÇININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI BİLİYOR\"

\"Oyuncularım hem saha içinde hem saha dışında çok güzel bir kaynaşma ve arkadaşlık yakaladığını, bunun sahaya yansıyacağını da söylediler. Ben de onlara sadece kaynaşma değil bizim için galibiyet de önemli, bize galibiyet gerekiyor. Oyuncular çok pozitif oyuncular biliyorlar ki gerçekten uzun ve büyük bir yolculuğa çıktılar. Konyaspor maçının gerçekten çok çok hayati olduğunu biliyorlar. Oyuncular gerçekten bu takıma çok değer veriyorlar, bu kulübü çok önemsiyorlar.\"

\"U21\'İN KALDIRILMASI KONUSUNDA BİZİMLE DİYALOG KURULMADI\"

\"TFF bizimle bu kararı alırken bir diyalog içinr girmedi ne yazık ki. Dramatik bir olay, bir gün TFF\'den bir yazı geliyor ve U21 liginin kaldırıldığını söylüyorlar. Bizim bu konuda izleyeceğimiz 3 yol var, birinci alternatif TFF kulüplerle tekrar iletişim kurar ve kararını tekrar gözden geçirir. Bir diğer seçecek ve bize en uygun olan Fenerbahçe B Takımı adı altında takım kurmak ve 2. ya da 3\'üncü Lig\'de rekabet halinde olmak. Fenerbahçe için en iyi senaryo B takımının 2. lig ya da 3\'üncü ligde oynatılmasına izin verilmesidir. Bunu yapabiliriz. Bu da başkanımızla görüşeceğimiz masadaki alternatiflerden bir tanesi. Fenerbahçe B takımının aynı tesislerde aynı sağlık ekibinden aynı scout aynı analiz ekibnden yararlanacak olmasını bunun için en iyi seçenek olacağını düşünüyoruz. Son seçenek ise 3\'üncü ligden bir kulüp satın almak.\"

\"JOSEF\'E GELEN İLK TEKLİF 4 MİLYONUN ÇOK ÇOK ALTINDAYDI\"

\"Josef\'e gelen teklif son derece komik 4 milyonun çok çok altındaydı. Ancak böyle bir noktaya geldi ki son teklif geldiğinde biz hayır demedik.\"

\"OZAN TUFAN İNANILMAZ POTANSİYELE SAHİP AMA POTANSİYELİNİ GÖSTEREMEMESİ ÜZÜCÜ\"

\"Ozan Tufan inanılmaz bir potansiyele sahip, ancak kendi potansiyelini yüzde yüz gösterememesi gerçekten çok üzücü. İyi oyuncular başarılı olmadığı zaman kendime de kabahat bulurum böyle zamanlarda. Ozan Tufan\'ın kadro dışı kalması tamamen futbolla ilgili karardı. 28 kişilik kadroyu belirlerken seçtiğimiz oyuncular daha hazır, daha uygun oyunculardı. Güçlü, tekniği yüksek, pas oranı yüksek.. İyi özelliklerinden dolayı Ozan Tufan\'dan vazgeçmek istemememize rağmen bu kararı aldık. Kendisinin başarılı olması için gücümüz neye yetiyorsa yapmaya hazırız. Gerçekten üzücü bir durum olur sadece Fenerbahçe\'nin değil, Türk futbolunun böyle bir futbolcuyu kaybetmesi.\"