Comolli: "Genç, değerli ve karakterli oyuncuları getiriyoruz"

Comolli: \"Piyasada birtakım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz\"

Diego Reyes: \"Bu sene takımımla şampiyon olmak istiyorum\"

\"Burada forma giyen ilk Meksikalı futbolcu olduğum için çok mutluyum\"

İSTANBUL (DHA) - Meksikalı oyuncu Diego Reyes\'in imza töreninde açıklamalarda bulunan sportif direktör Damien Comolli, \"Diego Reyes gibi tecrübeli ve yetenekli bir oyuncuyu Fenerbahçe\'ye kazandırdığımız için mutluyuz\" ifadelerini kullandı. Meksikalı savunma oyuncusu Diego Reyes ise \"Türkiye\'nin en büyük kulübüne geldiğim için mutluyum\" dedi.

Meksikalı stoper Diego Reyes hakkında açıklamalarda bulunan sportif direktör Damien Comolli, \"Bu transferi tek başıma gerçekleştirmedim. Başta başkanımız, başkan yardımcımız, hukuk departmanımız gerçek anlamda 3-4 gündür ciddi bir çalışma içerisindeydik. Reyes, uzun süredir istediğimiz bir oyuncuydu. Bildiğiniz üzere transfer dönemi başladığında, bazı transferler hızlı biter bazı transferleri de bitirmek zaman alır. Diego da çok istediğimiz bir oyuncuydu ve onu, kulübümüze kazandırdığımız için çok mutluyum. Çünkü kendisi savunmada, hem sol stoperde hem sağ stoperde hem de gerektiğinde defansif orta saha pozisyonunda oynayabiliyor. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tecrübesine de sahip bir oyuncu. 65 kez de milli formayı giymiş ve önemli liglerde oynamış bir futbolcu Diego Reyes. Böyle bir oyuncuya imza attırdığımız için gerçekten çok mutluyum\" diye konuştu.

Genç, değerli ve karakterli futbolcuları Fenerbahçe\'ye transfer etmeye çalıştıklarını dile getiren Comolli, \"Asla bir transfer dönemi, bir diğerine benzemez. Her transfer döneminin, her kulüpte kendine has özellikleri vardır. Başkanımız, seçim kampanyasında da belirttiği gibi, takımı gençleştirip transfer yaparak yalnız iyi futbolcuları değil, aynı zamanda iyi karaktere sahip futbolcuları buraya getirecekti ve bu bizim için çok önemliydi. Bu nedenle bazı transferler geç gerçekleşir. Önemli olan bizim istediğimiz oyuncuları kadroya katmamızdı ki gördüğünüz gibi Fenerbahçe\'ye getirdiğimiz isimler hem genç hem değerli hem iyi karaktere sahip oyuncular\" dedi.

\"PİYASADA BİRTAKIM FIRSATLAR OLUŞUR VE BİZ DE BU FIRSATLARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ\"

Sarı lacivertlilerin transfer politikasına da değinen sportif direktör Comolli, \"Transfer politikamızı gizli bir şekilde yürütüyoruz ancak bu gizliliğin sebebi, transferde bilgileri gizli tutmanın sağlayacağı avantajdır. Bu avantajı da sonuna kadar kullanmak istiyoruz. Piyasada birtakım fırsatlar oluşur ve biz de bu fırsatlardan faydalanmak istiyoruz. Tıpkı Islam Slimani\'nin basın toplantısında söylediğim gibi. Şu anda transfer piyasasında bazı fırsatlar var ve biz de o fırsatlardan faydalanacağız. Transfer döneminin son günlerine girilirken taraftarımız birkaç hareket daha görecek\" diyerek sözlerini noktaladı.

REYES: \"BU SENE TAKIMIMLA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUM\"

Burada forma giyen her oyunucunun önemli olduğunu ve Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Diego Reyes ise \"Türkiye\'nin en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Bunun bana yüklediği sorumluluk çok büyük. Elimden geleni yapacağım, çok çalışacağım. Bu sene takımımla şampiyon olmak istiyorum. Birebir olarak tanıdığım oyuncular yok ama Fenerbahçe\'de forma giyen her oyuncunun önemli olduğunun farkındayım ve onların da isimlerini duydum, biliyorum. Takıma katılmak ve arkadaşlarımı tanımak için sabırsızlanıyorum\" şeklinde konuştu.

\"BURADA FORMA GİYEN İLK MEKSİKALI FUTBOLCU OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM\"

Fenerbahçe tarihindeki ilk Meksikalı futbolcu olduğunu belirten ve taraftara da bir mesaj gönderen genç stoper, \"Burada forma giyen ilk Meksikalı futbolcu olduğum için çok mutluyum. Bana, burada oynama fırsatı verdiği için Fenerbahçe Spor Kulübü\'ne sonsuz teşekkür ederim. Bana güvendiler ve böyle bir ilke imza attığım için gurur duyuyorum. Umuyorum ki böylece bir kapı açılmıştır ve benden sonra da diğer Meksikalı oyuncular buraya gelir. Bizlere inansınlar. Gerçekten çok büyük bir kulübüz ve güçlü bir takım olduk. Bu sene umuyorum ve inanıyorum ki şampiyon biz olacağız\" dedi.

