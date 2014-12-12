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Ekonomi
Deutsche Welle

Commerzbank'a ağır ceza

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank'ın ABD'ye yaklaşık 1 milyar dolar ceza ödeyeceği bildirildi. Banka, ABD ambargosu ve kara para aklama yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor.

12 Aralık 2014 12:10


Commerzbank yönetimi tarafından resmen doğrulanmayan bilgilere göre, ABD otoritelerinin 2010 yılında başlattığı soruşturmada sona gelindi. Bankanın, iddiaların yargıya taşınmasını önlemek için talep edilen cezayı ödeyeceği belirtiliyor.

Commerzbank İran, Sudan ve Myanmar gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal etmekle suçlanıyor, bunun için 650 milyon dolar ceza ödemesi isteniyordu. Ancak dosyaya daha sonra Olympus skandalıyla ilgili iddialar da eklendi. Böylece istenen rakam 1 milyar dolara ulaştı.

Olympus bağlantısı cezayı artırdı

Olympus skandalı 2011 yılında ortaya çıkmıştı. Japonya'nın önde gelen kamera ve tıbbi cihaz üreticilerinden Olympus'un 10 yıldan uzun bir süre bilanço rakamları üzerinde oynadığı ortaya çıkmıştı. Commerzbank, Olympus'un hileli işlemlerine yüzlerce milyon dolar transfer ederek destek vermekle suçlanıyor. New York Merkez Bankası, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymadığı gerekçesiyle 2012 yılında Commerzbank'ı uyarmıştı.

Commerzbank'a ceza kesen otoriteler arasında ABD Maliye Bakanlığı, ABD Adalet Bakanlığı, New York Eyaleti'nin finans denetiminden sorumlu Finansal Hizmetler Kurumu (DFS) ve Manhattan Savcılığı yer alıyor.

Fransa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas da temmuz ayında İran, Sudan ve Küba gibi ülkelere uygulanan yaptırımları ihlal ettiğini kabul etmiş, yaklaşık 9 milyar dolarla ABD tarihinde yabancı bir finans kuruluşuna verilen en ağır cezayı almıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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