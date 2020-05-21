Commerzbank: Swap ikincil hikâye; TL için aslolan ihracatın toparlanıp toparlanmayacağı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında sağlanan Swap (Para takası) anlaşması sonrasında dolar 6.80’in altında kalmaya devam ederken uluslararası yatırım şirketleri, döviz ihtiyacının para piyasaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görüşünde… Alman bankası Commerzbank’ın uzmanı Tatha Ghose, Japonya ve İngiltere Merkez Bankaları ile de Swap anlaşması yapılacağı yönündeki yorumların TL’nin değer kazanmasına yol açtığını belirterek, bununla birlikte Swap’ın “ikincil önemde” olduğunu, Türkiye için asıl önemli konunun ihracatın toparlanıp toparlanmayacağı olduğunu belirtti. Avrupa ekonomilerinin Koronavirüs önlemlerini yumuşatmaya başladığına dikkat çeken Ghose, ihracattaki toparlanmanın TL üzerindeki baskıyı bir nebze gidereceğini ama birçok sorunun uzun vadede varlığını korumaya devam edeceğini vurguladı.

"Amerika'yla Swap ihtiyacı sürüyor"

Economist Intelligence Unit’in Direktörü Agathe Demarais ise Katar ile yapılan Swap anlaşmasının Türkiye ekonomisi üzerinde elle tutulur etki yaratıp yaratmayacağının belirsiz olduğunu belirterek, “Anlaşma Katar’la ticareti kapsıyor. Ama iki ülkenin ticareti sınırlı” dedi. Türkiye’nin Amerikan Merkez Bankası’nın Swap hatlarına dahil olma ihtiyacının sürdüğünü belirten Demarais, “FED Türkiye’nin isteğini yerine getirmemeye devam ediyor” değerlendirmesi yaptı.