Commerzbank: Piyasanın gözü, Erdoğan’ın faiz indirimlerinin durmasını eleştirip eleştirmeyeceğinde

Alman bankası Commerzbank, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın piyasa beklentisinin aksine politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25’te sabit bırakmasının ardından TL’nin değer kazandığını, ancak bunun kısa bir mola olduğunu ve faiz indirimlerinin yılın ikinci yarısında devam edeceğinin anlaşılması üzerine liranın dolar karşısında yeniden değer yitirdiğini belirtti.



Artmakta olan enflasyon oranı göz önüne alındığında şu andaki yüzde 8.25’lik politika faizinin çok düşük olduğunu savunan Commerzbank, “Merkez Bankası bundan sonra faiz indirimi olmayacağını ilan etseydi bu pozitif bir sinyal olarak algılanırdı. Ama o durumda bile piyasa böyle bir politikanın Erdoğan’ın kaçınılmaz eleştirilerine dayanıp dayanmayacağı konusunda şüpheci bir tavır takınırdı” değerlerdirmesinde bulundu.

Piyasanın Erdoğan’ın faiz kararını eleştirip eleştirmeyeceğini görmek istediğini belirten Commerzbank, “Eleştiri gelmese bile bir sonraki faiz indiriminin ne zaman gerçekleşeceği fiyatlanmaya başlanacak. Bu, TL’yi destekleyen bir ortama işaret etmiyor. Biz doların önümüzdeki aylarda 7 TL’yi geçeceğini öngörüyoruz” yorumunu yaptı.