Commerzbank, dolar/TL tahminini yükseltti

Alman bankası Commerzbank, 2022'nin ilk çeyreği için TL/dolar paritesi öngörüsünü 11 seviyesinden 15 seviyesine yükseltti. Banka, 2023 yıl sonu tahminini de 10 lira seviyesinden 16 lira seviyesine çıkardı.

Commerzbank ise yaşanan hareketlilik nedeniyle Türkiye'nin yeni yıl dolar tahmini güncelledi. Banka, daha önce yayınladığı raporda, 2022 yılının ilk çeyreği için Türkiye'nin dolar tahminini 11 lira olarak belirlemişti. Ancak kurda yaşanan oynaklık nedeniyle banka tahminini güncelleyerek yılın ilk çeyreğinde 15 lira seviyesine çıkardı.

2023 tahminini de güncelledi

Commerzbank, ayrıca 2023 yıl sonu dolar tahmininde de güncellemeye gitti. Banka, 2023 sonu için dolar beklentisini 10 lira seviyesinden 16 liraya yükseltti.

Commerzbank analisti Tatha Ghose yayınladığı değerlendirmede, "Türk politika yapıcıların enflasyonu frenlemek için faiz oranlarını düşürme politikasından vazgeçeceklerine yönelik bir işaret yok. Zayıf lira, kaçınılmaz olarak TCMB'yi faiz oranlarını artırmaya teşvik etmek için yeterince bilanço gerilimine neden olabilir. Ancak bu piyasalar tarafından sadece geçici bir ara olarak görülmeli" ifadelerini kullandı.