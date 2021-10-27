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Ekonomi

Commerzbank, Mart 2022 için dolar tahminini 11 TL'ye yükseltti

Banka, Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indiriminin TL'yi zayıflattığını ve enflasyonu körüklediğini aktardı

27 Ekim 2021 14:02

Commerzbank Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından Dolar/TL beklentisini güncelledi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre banka mart 2022'de Dolar/TL'nin 10'dan 11'e yükseltti.

Bankanın Londra merkezli kıdemli gelişen piyasa ekonomisti Tatha Ghose tarafından yayımlanan raporda faiz artırımları yeniden başlayana kadar dövizde keskin yükselişlerin görüleceğine yer verilerek şöyle dendi:

"Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda gerçekleşen faiz indirimleri liranın zayıflamasına neden oldu. Türk lirasındaki zayıflama da enflasyonu körüklerken, bu sarmala da neden oluyor. İlave faiz indirimleri çok büyük olasılıkla masada olmaya devam ediyor çünkü indirimler temel ekonomik değerlendirmelere dayanmıyor. Bu nedenle faiz indirimlerinin finansal piyasa baskıları haricindeki nedenlerle durmasını beklemek saflık olur

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