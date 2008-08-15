Çömez için yakalama emri

Ergenekon soruşturması kapsamında, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile eski Milletvekili Turan Çömez hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Başsavcılığı, firari olarak aranan Ersöz ve Çömez için “yakalama kararı” çıkartılması amacıyla nöbetçi mahkemeye başvurdu. Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Ersöz ve Çömez hakkında “yakalama kararı” çıkarttı. Bu arada soruşturmayı yürüten savcılığın, Güngören’deki terörist saldırı ile ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki saldırının Ergenekon’la bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yaptığı bildirildi.



