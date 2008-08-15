T24 LogoT24 Logo
Politika

Çömez için yakalama emri

Ergenekon kapsamında, emekli Tuğgeneral Ersöz ile eski AKP Milletvekili Çömez hakkında yakalama emri çıkartıldı.

15 Ağustos 2008 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında, emekli Tuğgeneral Levent Ersöz ile eski Milletvekili Turan Çömez hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
Soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Başsavcılığı, firari olarak aranan Ersöz ve Çömez için “yakalama kararı” çıkartılması amacıyla nöbetçi mahkemeye başvurdu. Savcılığın talebini değerlendiren İstanbul nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi, Ersöz ve Çömez hakkında “yakalama kararı” çıkarttı. Bu arada soruşturmayı yürüten savcılığın, Güngören’deki terörist saldırı ile ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki saldırının Ergenekon’la bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yaptığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24