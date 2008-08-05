Çömez görüntülendi

Sabah Gazetesi'nde bugün, Ergenekon soruşturması kapsamında aranan Turhan Çömez'in Londra'da bir kafeterya'da çekilen fotoğraflarını yayınladı.

Ergenekon soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan Turhan Çömez Londra'da görüntülendi. Bir aydır kaçak olan Çömez'in oldukça moralsiz ve bitkin olduğu gözlendi..

Ergenekon örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kırmızı bültenle aranan eski AKP Balıkesir milletvekili Turhan Çömez, İngiltere'nin başkenti Londra'da, öğrencilerin gittiği bir kafeteryada sandviç yerken görüntülendi. Beraberinde bir erkek arkadaşı da bulunan Çömez'in fotoğrafta oldukça bitkin ve moralinin bozuk olduğu gözlendi. Emekli orgeneraller Şener Eruygur ve Hurşit Tolon'un da gözaltına alındığı, 1 Temmuz günü gerçekleştirilen 6. Dalga operasyonunda Çömez'in evine polis baskın düzenlemişti. Gözaltına alınacaklar listesinde bulunan Çömez'in yurtdışına çıktığı belirlenmişti. Operasyondan 2 gün sonra ise Çömez hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.



