"Come to Beşiktaş" reklamı sosyal medyada beğeni topluyor: Bu videoyu RT yapmayanı dövüyoruz

Beşiktaş'ın yayınladığı yeni "Come to Beşiktaş" videosu taraftarlardan ve sporseverler tarafından büyük bir beğeni kazandı.

Siyah-beyazlıların adını tüm dünyaya duyurduğu "Come to Beşiktaş" kampanyası hız kesmeden devam ediyor. "Come to Beşiktaş" anlayışını başka bir boyuta taşıyan Beşiktaş Kulübü'nin yeni reklam kampanyasının sloganında, ünlü mutasavvıf Mevlana Celâleddîn-i Rumi'nin sözü "Gel, ne olursan ol gel" sözünden esinlenildi. Mevlana'nın bu sözü, İngilizce olarak kampanyaya bu şekilde giydirildi: "Come. Come. Whoever you are."

Kampanya videosu basın toplantısıyla birlikte aynı anda Twitter'da da yayınlandı ve büyük bir beğeni kazandı. Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları: