T24 LogoT24 Logo
Spor

"Come to Beşiktaş" reklamı sosyal medyada beğeni topluyor: Bu videoyu RT yapmayanı dövüyoruz

Reklam kampanyasına gelen tepkiler yüzleri güldürüyor

15 Ocak 2018 14:00

Beşiktaş'ın yayınladığı yeni "Come to Beşiktaş" videosu taraftarlardan ve sporseverler tarafından büyük bir beğeni kazandı.

Siyah-beyazlıların adını tüm dünyaya duyurduğu "Come to Beşiktaş" kampanyası hız kesmeden devam ediyor. "Come to Beşiktaş" anlayışını başka bir boyuta taşıyan Beşiktaş Kulübü'nin yeni reklam kampanyasının sloganında, ünlü mutasavvıf Mevlana Celâleddîn-i Rumi'nin sözü "Gel, ne olursan ol gel" sözünden esinlenildi. Mevlana'nın bu sözü, İngilizce olarak kampanyaya bu şekilde giydirildi: "Come. Come. Whoever you are."

Kampanya videosu basın toplantısıyla birlikte aynı anda Twitter'da da yayınlandı ve büyük bir beğeni kazandı. Twitter'dan gelen tepkilerden bazıları:

ETİKETLER

Beşiktaşcome to BeşiktaşMevlanawhoever you are

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24