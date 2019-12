'.com' uzantıları sona eriyor

T24 -

İnternet Kurulu Başkanı Özeren



''.com'' yerine firme ismi

Uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), Singapur'da düzenlenen toplantısında, bir çok değerli alan adlarının (generic Top-Level Domains - gTLDs) com, net. org gibi uzantılara hapis olduğu ve bunun gelişen internet dünyası için engel teşkil ettiği düşüncesiyle bu kararı aldı.Alan adını kişinin hayal dünyasına bırakacak karar için başvurular 12 Ocak 2012 ile 12 Nisan 2012 tarihleri arasında yapılacak. ICANN, önümüzdeki yıl içerisinde söz konusu alan adlarının alınmasına imkan tanıyacak.İnternet Kurulu Başkanı Serhat Özeren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ''Karar uygulamaya geçtiğinde isteyen istediği uzantılı alan adını alabilecek. Örneğin istersem www.serhat.ozeren benim internet adresim olabilecek'' dedi.Serhat Özeren, ICANN'ın kar gütmeyen bir kuruluş olduğunu anımsatarak yine de bu işin maliyeti üzerinde dikkatli çalışılması ve yüksek fiyat istenmemesi gerektiğini kaydetti.Özeren, ICANN'ın merkezinin ABD olduğunu ancak alacağı kararlarda uluslararası bir duruş sergilemesini gerektiğini belirterek, özellikle gelişmekte olan ülkelerin internet dünyasından daha çok faydalanabilmesine imkan sağlamasının önemine işaret etti.İnternette alan adlarının belirlenmesinden sorumlu teşkilatın yeni alan adları tahsis etmesi ve özel şirketlerin alan adı uzantılarında kendi isimlerini kullanabilmeleri, internet dünyasında son yıllardaki en önemli gelişmelerden biri olarak görülüyor.Uzmanlar, Uluslararası İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu'nun (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN), Singapur'da yaptığı toplantıda, alan adları uzantıları için şirket isimleri kullanılmasına onay verdiğini belirterek, ".com", ".org" veya ".net" ile bitmesi yerine internet adreslerinin bir şirket ismiyle sonlanabileceğini kaydettiler.Merkezi California'da bulunan ve internet hizmetlerinde uzman bir kuruluş olan Melbourne IT Digital Brand Services'in direktörü Theo Hnarakis, ''Bu karar, 26 yıl önce dotcom'ın (.com) yaratılmasından bu yana alan adlarıyla ilgili en büyük değişiklik'' diyerek, bundan en çok yararlanacak şirketlerin açık bir ''marketing'' ve isimlerini rekabetçi bir şekilde kullanmalarını sağlayacak müşteri odaklı bir strateji benimseyecek olan büyük markalar olacağını kaydetti.Şimdi büyük markaların bu alan adlarını kullanmak için gönüllü olarak ortaya çıkmaları gerektiğini, ancak bu sürecin .com adresininki gibi basit olmayacağı uyarısında bulunan Hnarakis, ''Bu yatırım gerektiren karmaşık bir süreç'' diye konuştu.Uzmanlar, Apple, Toyota veya BMW gibi küresel büyük firmaların, dünyanın değişik bölgelerindeki markaları belirtmek için bundan böyle kendi alan adlarıyla kuracakları web sitelerinin öncüsü olabileceğini belirtiyorlar.