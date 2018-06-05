Çölyak hastaları için glutensiz kafeterya açtı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'da, gittiği lokantalarda glutensiz yiyecek bulmakta zorlanan Nazife Kırıkçı (52), kendisi gibi çölyak hastalarının mağdur olmaması için kafeterya açtı. İşyerinde glutensiz gıdalar hazırlayan Kırıkçı, Elazığ\'ın yanı sıra çevre illerden de sipariş aldıklarını söyledi.

Elazığ\'da çöylak hastası Nazife Kırıkçı, gittiği lokantalarda glutensiz yiyecek bulmakta zorlanınca, kolları sıvadı. Kırıkçı, kendi imkanlarıyla glutensiz gıdaların satıldığı bir kafeterya açarak, çölyak hastalarına hizmet vermeye başladı. Amacının, çölyak hastalarının yaşadığı sorunlarına çözüm getirmek olduğunu dile getiren Kırıkçı, \"Yaşadığım bu zorluğu başka çölyak hastaları yaşamaması için bu kafeteryayı açtım. 9 yıldır çölyak hastasıyım. Hastaneye gittiğimde ve çarşıda gezerken yiyecek bulamıyordum. Aç kalıyordum. Yanımda bir beslenme çantası bulundurarak, yiyeceklerimi taşıyordum. Bu nedenle böyle bir kafeterya açtım. Benim gibi çölyaklılar mağdur olmasın diye bu hizmeti vermeye başladım. İlgiden çok memnunum. Doğu Anadolu Bölgesin\'deki diğer çölyak hastaları da bizler ile iletişime geçmeye başladı. Çevre illerden çok büyük bir ilgi var\" diye konuştu.

\'ÇÖLYAK HASTALARI MAĞDUR OLMUYOR\'

Kentte böyle bir kafeteryanın açıldığını öğrenen çölyak hastalarının internetten sipariş vermeye başladıklarını kaydeden Nazife Kırıkçı, \"Bizler de hazırlayıp, kargo ile gönderiyoruz. Hastalar asla mağdur olmuyor. Çölyak hastalarına umut oldum. Hayalim böyle bir yer açmaktı ve o hayalimi de çok şükür gerçekleştirdim\" diye konuştu.

\'HER TÜRLÜ GLUTENSİZ YİYECEĞİ HAZIRLIYORUZ\'

Malatya, Bingöl ve Tunceli\'den de sipariş aldıklarını belirten Nazife Kırıkçı, \"Mutfağımızda glütensiz mantı, içli köfte, sigara böreği, lahmacun, pizza, ekmek, pasta çeşitleri ve tatlılar bulunuyor. Her türlü yemek mevcut. Ama yemeklerimiz glütensiz. KOSGEB\'e başvurdum Devletin desteği sayesinde işyerimi büyüterek, daha iyi hizmet vermek istiyorum \"dedi.

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