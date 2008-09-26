Çölyak hastaları bayramda çikolata yiyebilecek

Kalp ve damarlarınızı siyah çikolatayla koruyun



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, glutensiz çikolata ve hediye paketlerinin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın talimatıyla hazırlatıldığı belirtildi.Açıklamada, çölyak ve fenilketonuri hastalarının yerli glutensiz besin üretimi olmaması nedeniyle ithal ve pahalı ürünlere mahkum olduğu kaydedilerek, 2000 yılında glutensiz ekmek, 2005 yılında da glutensiz karışım üretiminin başladığı anımsatıldı.Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlanan glutensiz çikolata ve hediye paketlerinin de dağıtıldığı belirtildi.Çölyak hastalığına genetik yatkınlığı olanların gluten içeren buğday, arpa, çavdar ve yulaflı gıdaları almaları önemli bir sağlık sorunu oluşturuyor.Boy kısalığı, barsak kanseri, kemik erimesi, diyabet gibi hastalıklara yol açabilen hastalığın ilaçla tedavisi yok. Bu hastalığı taşıyanların yaşam boyu glutensiz gıdalarla beslenmeleri gerekiyor.Kalıtım yolu ile geçen ve ilerleyici zeka ve gelişim geriliği yapan fenilketonurinin ise dünyada en çok görüldüğü ülke Türkiye. Yeni doğan bebeklerde topuktan alınan bir damla kan ile bu hastalığa erken teşhis konulabiliyor. Erken teşhis konulan bebeklere fenilalanin amino asidi yönünden fakir diyet verilirse zekâ geriliği tamamen önlenebiliyor.