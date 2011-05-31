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Yaşam

'Çölyak bilinç oluşumu'

Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Çölyakla Yaşam Derneği işbirliği ile “Çölyak Bilinç Oluşumu” Konferansının iki

31 Mayıs 2011 03:00

T24 - Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü, Çölyakla Yaşam Derneği işbirliği ile “Çölyak Bilinç Oluşumu” Konferansının ikincisini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda gerçekleştirecek.

Söz konusu proje üzerine 1 Haziran 2011 Çarşamba günü 14.30-16.30 saatleri arasında Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Sema Aydoğdu ve Çölyakla Yaşam Derneği Başkanı Derya Ukav’ın katılımıyla bir konferans düzenlenecek ve 1 Haziran 2011 tarihinde Marmara Üniversitesi Beyazıt Kampüsünde çölyak taraması yapılacak. 

Proje sorumluları Gonca Akpınar ve Nihan Öner’in  yaptığı araştırmaya göre, 18-35 yaş arası eğitim seviyesi yüksek insanların dahi bu hastalığı bilmediği ortaya çıkmış olup Çölyakla Yaşam Derneği’nin verilerine göre, her 100 kişiden biri bu hastalığı taşımaktadır. 


Çölyak nedir?

Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi, İngilizce: Celiac Disease); bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığıdır.
 

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