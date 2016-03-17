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Yaşam

Columbia Üniversitesi İfade Özgürlüğü Ödülü üç Türk'e verildi

Üç hukukçu Youtube'a erişimin engellenmesi kararına karşı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunmuşlardı

17 Mart 2016 13:54

Columbia Üniversitesi’nin düzenlediği  20'den fazla aday kurum ve kişilerin değerlendiriliği “ 2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri”ne Türkiye'den ifade özgürlüğünü korumak için önemli adımlar atmış olan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr.  Kerem Altıparmak ve avukat Serkan Cengiz layık görüldü.

Yeşil Gazete'de yer alan habere göre, üç hukukçu, YouTube’a erişimin engellemesi kararına karşı Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yaptıkları itirazın reddedilmesinin ardından davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşımaları ve Aralık 2015 başında kararın başvurucuların lehine olumlu sonuçlanması sebebiyle “2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri’nde Yasal Hizmetlerde Mükemmellik Alanı”na layık görüldüler.

Akdeniz, Atıparmak ve Cengiz’e ödülleri, Columbia Küresel İfade Özgürlüğü tarafından her yıl düzenlenen ve Yaman Akdeniz’in davetli konuşmacı olarak katılacağı “İfade Özgürlüğü Küresel İçtihat” konferansının bir parçası olarak 4 Nisan 2016 tarihinde Columbia Low Kütüphanesi’nde takdim edilecek.

 

Ödül hakkında

 

“2016 Columbia Küresel İfade Özgürlüğü Ödülleri”, uluslararası hukuk normlarını teşvik ederek ifade özgürlüğünü güçlendiren yargı kararlarını ve dünya çapındaki hukuki temsillerin önemini vurgulamak amacıyla geçen yıl Columbia Üniversitesi Başkanı Lee C. Bollinger’in girişimiyle başlatıldı.

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