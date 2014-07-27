Çolpan İlhan, Turist Ömer'ine kavuşuyor

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk şiirinin büyük isimlerinden Attila İlhan'ın kız kardeşi, unutulmayan aktör Sadri Alışık'ın eşi, aktör Kerem Alışık'ın annesi Çolpan İlhan son yolculuğuna uğurlanıyor.
Çolpan İlhan, için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde anma töreni düzenleniyor.
Saygı töreniyle başlayan törenda usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık'ın gözyaşlarına hakim olamadı. Alışık'ı sevgilisi Songül Öden, bu zor gününde yalnız bırakmadı.
Törenin ardından Teşvikiye Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
78 yaşında aramızdan ayrılan usta oyuncu, sinema sanatçısı Sadri Alışık'ın mezarının yanına defnedilecek.