Çolpan İlhan sonsuzluğa uğurlandı

Önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı ve aktris Çolpan İlhan, son yolculuğuna uğurlandı. Çolpan İlhan, Teşvikiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda eşi aktör Sadri Alışık’ın mezarının yanına defnedildi.

Devlet Sanatçısı Çolpan İlhan için ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi. Daha sona cenaze namazı için Çolpan İlhan’ın naaşı Teşvikiye Camii’ne getirildi. Teşvikiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık, torunu Sadri Alışık, eski gelini Sibel Turnagöl ile yakınları kabul etti.

Cenazeye Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Atilla Dorsay, tiyatrocu Yıldız Kenter, Türkan Şoray, Orhan Gencebay, Genco Erkal, Göksel Arsoy, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Oktay Kaynarca, Mahsun Kırmızıgöl, Gönül Yazar, Haldun Dormen, Türker İnanoğlu, Serdar Gökhan, gibi sanat dünyasından çok sayıda isim ile yakınları ve öğrencileri katıldı.

Törende, gözyaşlarına hakim olamayan Kerem Alışık gazetecilere yaptığı açıklamada, ’yere göğe sığdıramadığım’ dediği annesinin vefatı için çok büyük üzüntü içinde olduklarını söyledi. Alışık, "Bugün annemize hakkımızı helal edeceğiz ancak onu gerek sanata, tiyatroya ait gerekse de evine, ailesine ait olan tüm zamanların zümrütü gibi parlayan insanı, çok önemli bir sanatçıyı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Hem sanattan hem ailesinden, hem de sanatçı dostlarından alacağı var. Aslında o bize alacaklarını helal etmeli.