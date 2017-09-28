'Colours of Anatolia - Anadolu’nun Renkleri' dünyayı gezmeye devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - YUNUS Emre Enstitüsü, kültürel ve bilimsel diplomasi çalışmaları kapsamında birçok ülkede Türkiye\'nin kültürel tanıtımına devam ediyor. 60 ülkede toplam 135 irtibat noktasında Türk kültürünü, sanatını, dilini, tarihini ve insanını tanıtım için \"Colours of Anatolia - Anadolu’nun Renkleri\" etkinliği sürdürülüyor.

Colours of Anatolia etkinlik serisi, konser, dinleti, belgesel gösterimi, ebru atölyesi ve performansı, dans gösterisi, müzikal, tiyatro atölyesi, seminer, konferans ve sergi gibi çeşitli kültürel değeri bir araya getiriyor. Üniversiteler ile enstitü arasında var olan, Türkoloji İşbirliği Protokolü’nde hareketle icra edilen etkinlik serisi, başta T.C. Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, ilgili ülkelerdeki Türk Büyükelçilikleri ve birçok kurum ve kuruluşların desteği ile düzenleniyor.

COLOURS OF ANATOLIA ETKİNLİK SERİSİ İLE TÜRK KÜLTÜRÜNÜ TANITMAK

25 Nisan’da ilk adımı Kudüs’te atılmış olan ‘Colours of Anatolia - Anadolu’nun Renkleri’ etkinlik serisinin, 26 Nisan’da Tel Aviv’de ve 1 Eylül’de Arjantin Buenos Aires’de devamı getirilerek, hedef ülkeler kamuoyunda Türk kültürünün tanıtılmasını sağlandı. Sırada, 25 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında Estonya Tallinn, Letonya Riga, Litvanya Vilnius ve Belarus Minsk var. Ardından 18 Ekim’de Japonya Tokyo’da, 28 Ekim’de Hindistan Yeni Delhi’de, 3 Kasım’da ABD Washington DC’de, 9 Kasım’da Brezilya Sao Paulo’da ve 13 Kasım’da Arjantin Buenos Aires’te çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Çaykur, program kapsamında dünya markası olma yolunda hızlı adımlarla ilerleyen ve Türk çayının lezzetli hikayesini, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile çeşitli etkinliklerde anlatıyor. Programa, Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafiz Özak ve EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de katılacak. Enstitü, Anadolu’nun Renkleri konseptiyle, 2018 yılına kadar Türkoloji İşbirliği Protokolü kapsamında, etkinliklerine devam etmeyi planlıyor.

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