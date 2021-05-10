Colorado'da doğum günü partisine silahlı saldırı: 7 ölü

T24 Dış Haberler

Colorado'da bir doğum günü partisine giden adamın, çevreye ateş ederek önce 6 kişiyi sonra da kendisini vurarak öldürdüğü belirtildi.

Silahlı saldırının gece 12'den hemen sonra Colorado Springs'in doğu tarafındaki bir mobil evde meydana geldiği açıklandı.

Polis memurları eve geldiklerinde 6 yetişkin cesedi, bir de ağır yaraları olan adam bulduklarını bildirdi. Yaralı adam ilerleyen saatlerde hastanede hayatını kaybetti.

Şüpheli saldırganın partideki birinin sevgilisi olduğu ifade edildi. Saldırganın mobil evin içine girdiği ve 6 kişiyi vurduktan sonra intihar ettiği açıklandı.

Polis, karavandan birkaç çocuğun çıkarıldığını ifade ederken sayı paylaşmadı. Saldırıda yaralanmayan çocukların yakınlarına bırakıldığı ifade edildi.

Polis, saldırganın kimliğini henüz açıklamadı.